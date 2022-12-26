Doğu Anadolu sıcaklık -20 ama kar yok

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken beklenen kar ise hala gelmedi. Kar yağmaması nedeniyle sert soğukların hakimi altındaki bölgede sıcaklıklar ortalama eksi 10 derece olarak ölçüldü. Ardahan merkezde ise sıcaklık sıfırın altında 20 derece olarak kaydedildi. Erzurum ve Ardahan'da soğuk havalar nedeniyle yollarda buzlanmalar meydana gelirken bölgede yüksek kesimlere kar yağışı kısmen başladı. Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken Konaklı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 10 santim olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu bölgesinin kış aylarında en önemli turizm faaliyetlerinden biri olan Çıldır Gölü ise kısmen buz tutmaya başladı. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl geç buzlanmaya başlayan gölde, seyahat seferleri de başlamış oldu. Son yıllarda popülerliği artan Doğu Ekspresinin son rotasının ardından bağlantılı olarak turistlerin uğradığı Çıldır Gölü'nün Kars sınırında ki bazı yerlerde buzlanmalar ortaya güzel görüntüler çıkardı. Atlı kızakların tur attığı göl üstünde şuan buzlanma seviyesinin azlığı nedeniyle sadece görüntü için kızaklar buz üzerine çıkarıldı. Gölün Ardahan sınırında ise hala buzlanma başlamadı.