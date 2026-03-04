Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor... Marmara’da hafta sonu çok bulutlu

Meteoroloji tahminlerine göre, marmarada Cumartesi ve Pazar günleri bölgede yağış öngörülmezken bulutlu gökyüzü etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının ise her iki gün boyunca en düşük 6, en yüksek 9 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmalarını öneriyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde de yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, ancak Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği bildirildi.

BUZLANMA, SİS VE ÇIĞ RİSKİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus görülecek. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ tehlikesine karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyardı.