Sıcaklıklar çakıldı kar geri döndü

Türkiye, baharın ortasında adeta kışa geri döndü. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar hızla düşerken, bazı bölgelerde mayıs ayında kar yağışı ihtimali gündeme geldi. Özellikle hafta sonundan itibaren etkisini artırması beklenen soğuk hava dalgası, "İlkbahar nerede kaldı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji uzmanları, yaşanan bu ani değişimi "nadir görülen bir atmosferik dalgalanma" olarak değerlendirirken, vatandaşlar ise beklenmedik hava dönüşü karşısında şaşkın.

Trakya'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş yaşandı. Edirne'de bahar havası yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bıraktı. Sıcaklık 8 dereceye kadar düştü. Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da, Kocaeli Kartepe'de, Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. Ankara'da sıcaklıkların 1 Mayıs'la 6 Mayıs arasında mevsim normallerinin altına ineceği, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.