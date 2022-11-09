Sicil affı ne demek, yasalaştı mı, çıktı mı, kimler faydalanabilecek? O icra borçları silinecek! Sicil affı Resmi Gazete’de yayımlandı!

Son dakika haberleri...Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek kanunlaşan ve Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen KYK borç faizlerinin silinmesi, icra takibindeki 2 bin lira ve altı alacakların tasfiyesi, senet ve kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikleri içerek ekonomik düzenlemer resmen yürürlüğe girdi.

KYK BORÇLARINA DÜZENLEME

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacak.

Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorunda olacak.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.