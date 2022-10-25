SİCİL AFFI SON DAKİKA: 2022 Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı? 10 milyon vatandaş kara listeden çıkacak!

Meclis'te görüşülen torba yasada yer alan sicil affı ile kredi, kredi kartı ve karşılıksız çek, protestolu senet gibi konularda kara listeye giren vatandaşların sicili temizlenmiş olacak. Bu kapsamda binlerce kişi "Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. Aftan anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022 gününden önce olan vatandaşlar ile şirketler faydalanabilecek. İşte binlerce vatandaşı ilgilendiren sicil affı ile ilgili son durum ve detaylar.
SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklif içerisinde sicil affı maddesi de yer aldı.
Sicil affı ile kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına af geldi.
Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme oldu.
SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.
SİCİL AFFINDAN KİMLER FAYDALANACAK?
Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Haziran 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.
Bu borçların anapara veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olacak.
Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.
İçme sularının Sağlık Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan her türlü tetkik ve tahlil bedellerinden il özel idarelerince 30 Eylül 2022'ye kadar ödenmemiş olan alacak tutarları ferileriyle birlikte terkin edilecek. Bu alacakların tahsili için açılmış davalarda karar verilmesine yer olmadığına, icra takiplerinin ise iptaline karar verilecek. Karar verilmesine yer olmadığına veya takibin iptaline karar verilen hallerde yapılan masraflar taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmolunmayacak.
Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı şekilde yapmaları zorunlu olan sözleşmeleri, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak da yapılabilecek
SİCİL AFFI NEDİR?
Sicil affı; kredi ve kredi kartının yanı sıra karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini geciktirenler için uygulanan bir düzenlemedir.
Torba Yasa Teklifi kapsamında yer alan diğer bir düzenlemeye göre de 1 Ekim 2022 tarihinden önceki karşılıksız çek, protesto senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kişilere sicil affı getirilecek.
Düzenlemeyle borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.