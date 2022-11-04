Haberler Yaşam Haberleri Sicil affı son durum 2022: 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 14:20

Sicil affı son durum 2022: 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?

Birçok önemli konuyu ele alan ekonomi düzenlemesinin meclisten geçmesinin hemen ardından gündeme gelen bir konu da sicil affı oldu. Ödenmemiş kredi, kredi kartı ve çek nedeniyle sicili bozulan pek çok kişi bu noktada “Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Bu yasayla birlikte yaklaşık 10 milyon kişi hakkındaki kayıtlar silineceği daha önce bildirilmişti. Teklifin ilgili maddesine göre, bu afta ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olanlar faydalanabilecek. Peki, Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı? İşte detaylar.

Sicil affı son durum 2022: 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?

Meclis'ten geçen sicil affı; kredi, kredi kartı ve karşılıksız çek, protestolu senet gibi konularda kara listeye giren vatandaşların sicili temizlenmiş olacak. Gelen bilgilere göre; aftan anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022 gününden önce olan vatandaşlar ile şirketler faydalanabilecek. Bu noktada "Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte binlerce vatandaşı ilgilendiren sicil affı ile ilgili detaylar.

Borç yapılandırma ve sicil affı son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

SİCİL AFFI NEDİR?

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Bu yasayla birlikte birçok kişinin borçları silinecek.

Borç yapılandırma ve sicil affı son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler 1 Temmuz 2023'e kadar borçlarını öder veya yapılandırırsa 'olumsuz kayıtları' dikkate alınmayacak. Bu işlemi yapacak banka, finans kuruluşlarına cezai veya hukuki sorumluluk doğmayacak. Bu düzenleme 'sicil affı' anlamına geliyor.

Borç yapılandırma ve sicil affı son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

Torba yasanın meclisten geçmesi halinde çek,senet ve kredi borcu bulunan vatandaşlar 1 Temmuz 2023 tarihine kadar borçlarını kapatır yada yeniden yapılandırma yoluna giderler ise söz konusu durumdan faydalanabilecekler.

Borç yapılandırma ve sicil affı son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

KYK borç faizlerinin silinmesi, icra takibindeki 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi, senet-kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikleri içeren ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif TBMM'den geçerek yasalaştı.

Şimdi ise yasanın Resmi Gazete üzerinden yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Sicil affı son durum 2022: 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?
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