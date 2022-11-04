Sicil affı son durum 2022: 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?

Meclis'ten geçen sicil affı; kredi, kredi kartı ve karşılıksız çek, protestolu senet gibi konularda kara listeye giren vatandaşların sicili temizlenmiş olacak. Gelen bilgilere göre; aftan anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022 gününden önce olan vatandaşlar ile şirketler faydalanabilecek. Bu noktada "Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte binlerce vatandaşı ilgilendiren sicil affı ile ilgili detaylar.