Sicil affı son durum 2022: 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?

Meclis'ten geçen sicil affı; kredi, kredi kartı ve karşılıksız çek, protestolu senet gibi konularda kara listeye giren vatandaşların sicili temizlenmiş olacak. Gelen bilgilere göre; aftan anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022 gününden önce olan vatandaşlar ile şirketler faydalanabilecek. Bu noktada "Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte binlerce vatandaşı ilgilendiren sicil affı ile ilgili detaylar.
SİCİL AFFI NEDİR?
TBMM Genel Kurulu'nda ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Bu yasayla birlikte birçok kişinin borçları silinecek.
Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler 1 Temmuz 2023'e kadar borçlarını öder veya yapılandırırsa 'olumsuz kayıtları' dikkate alınmayacak. Bu işlemi yapacak banka, finans kuruluşlarına cezai veya hukuki sorumluluk doğmayacak. Bu düzenleme 'sicil affı' anlamına geliyor.
Torba yasanın meclisten geçmesi halinde çek,senet ve kredi borcu bulunan vatandaşlar 1 Temmuz 2023 tarihine kadar borçlarını kapatır yada yeniden yapılandırma yoluna giderler ise söz konusu durumdan faydalanabilecekler.
KYK borç faizlerinin silinmesi, icra takibindeki 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi, senet-kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikleri içeren ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif TBMM'den geçerek yasalaştı.
Şimdi ise yasanın Resmi Gazete üzerinden yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.