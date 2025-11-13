Şiddet döngüsü psikososyal destekle kırılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş toplantıda 5. Eylem Planı'na dair de açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:Küresel sorun olan kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 35.7'ye, kadın istihdam oranını ise yüzde 31.8'e yükselttik. Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması, faillerin cezalandırılması için bütüncül, kararlı mücadele yürütüyoruz. Beşinci Eylem Planımızı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açıklayacağız.Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırmasını 18 bin 275 kadınla yapılan görüşmeyle tamamladık. Araştırmada, dijital şiddet ve ısrarlı takibe ilişkin ilk kez kapsamlı veriler elde ettik. Yeni Eylem Planımızı da dijital şiddet dâhil olmak üzere, kadınların bugün karşılaştığı tehditlere, geleceğin risklerine yanıt verecek biçimde hazırlıyoruz. Şiddet mağdurlarının iyilik halini güçlendirmek amacıyla şiddetin kaynağına inen yeni destek modeli geliştiriyoruz. Şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahaleyle faili de odağa alarak şiddet döngüsünü kırmayı hedefliyoruz.Sosyal risk haritalarıyla, risk altındaki ailelere erken müdahale ederek kalıcı çözümler üretiyoruz.Kamu kuruluşlarıyla yaptığımız işbirliği çerçevesinde 'Güçlendirici Bakım Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Bu modelle, suça sürüklenen, madde bağımlılığı tedavisi tamamlanan çocuklarımıza yönelik destekleyici hizmetleri daha bütüncül yapıya kavuşturuyoruz. Ebeveyn kaybı yaşayan 105 bin 598 çocuğumuzu, güvenli gelecek kurmaları için takip ediyoruz. Bu yıl, korumamız altındaki 286 çocuğumuz üniversiteye yerleşti. 2026 yılı sonuna kadar, 305 kapasiteli 3 engelsiz yaşam merkezi, 2 gündüzlü hizmet merkezini daha açacağız. Geçen sene pilot uygulamasını İstanbul Kıraç'tan başlattığımız geçici bakım uygulamamızı ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.