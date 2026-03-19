Şiddet mağduru kadının yardım çığlığı: Canımdan endişe ediyorum

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki H.Y., sevgilisi tarafından uğradığı şiddet ve baskıyı SABAH'a anlattı. Bir düğünde tanıştığı gençle sevgili olan genç kadın, ailesinin karşı çıkmasına rağmen evden kaçarak birlikte yaşamaya başladı. Ancak bu ilişki yıllar içerisinde sistematik şiddet, psikolojik baskı ve korkuya dönüştü. H.Y., 13 yıl boyunca resmi nikâhı olmadan birlikte yaşadığı sevgilisinden defalarca şiddet gördüğünü, resmi olarak evlenmek istediğinde ise şiddetin arttığını anlattı. 2 çocuk annesi H.Y., "Ailemin itirazlarına kulak asmadan 16 yaşında evden kaçarak sevgilimle yaşamaya başladım. Aradan bir müddet geçtikten sonra hamile kaldım. Sevgilim ise alkol, uyuşturucu madde kullanmaya ve beni darp etmeye başladı. Sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm" diye konuştu.





DARP EDİP KAMERAYA ALIYORDU

Talihsiz kadın, gördüğü şiddetin boyutunu ise şöyle anlattı: "Şiddet uyguluyor, sonra kamerayı açıp 'Bakın bu hasta' diyerek çekim yapıyor, kamerayı kapatınca tekrar şiddete devam ediyordu. Kızlarımın biri 7., diğeri 4. sınıfta. Olaylara şahit olmalarını engellemeye çalışsam da olmuyordu. Son yaşanan olayda ise pantolon giymeme kızdı ve 'Namussuzsun' diyerek dövdü"





ÇOCUKLARIM İÇİN SUSTUM

Çocukların resmi nikâh olmaksızın dünyaya geldiğini belirten H.Y., "Şiddete dayanamayıp evden gittiğim günler oldu ama hukuki olarak işlem yapıp çocuklarımı alamadığım için dönmek zorunda kalıyordum. Daha önce de birçok darp raporum var. Fakat aile büyükleri arada çocukların olduğunu söyleyerek davacı olmamam konusunda beni ikna ediyorlardı. Ben de çocuklarım üzülmesin diye susuyordum. Ama şiddetin boyutu her geçen gün artıyor ve canımdan endişe ediyorum. Ceza almasını istiyorum. Önlem alınmazsa daha fazlasını yapacağını biliyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi.