İstanbul Kâğıthane'ye bağlı Ortabayır Mahallesi'nde yaşayan moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan (27) evinde ölü bulundu. Genç kadından bir süredir haber alamayan yakınlarının polise haber vermesiyle evine giren ekipler, Eraslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eraslan'ın ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından; 'Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim, ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

'BEN İYİYİM, HAYAT KÖTÜ'

Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim, çok şiddetle büyüdüm çok' yazılı kanlı bir not paylaştığı görüldü.