Şiddetli rüzgar Beşiktaş ve Şişli’de ağaçla elektrik direğini devirdi!

Giriş Tarihi: 27.10.2025 18:53

İstanbul Beşiktaş’ta şiddetli fırtına nedeniyle sonrası kırılan ağaç Şişli’de park halindeki araçların üzerine düşerek hasar verdi. Her iki olayda 3 araç zarar gördü.

Meteroloji Müdürlüğü verileri sonrasında İstanbul'da saat 17.00 sıralarında şiddetli fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde cadde üzerindeki bir ağaç kırılarak park halindeki cipin üstüne devrildi. Olayda cip hasar alırken devrilen ağaç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testereyle kesildi. Cipin ön camında hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin ağaçları kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

ELEKTRİK DİREĞİ 2 ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Şişli Fulya Mahallesi'nde ise aynı saatlerde yine rüzgar nedeniyle cadde üzerinde elektrik direği devrildi. Direğin üstüne düştüğü 2 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından direk kaldırıldı. Yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlatıldı.

