Şiddetli yağışlar yol çökertti! Ana caddedeki rögar taştı işyerini su bastı

Meterolojinin uyarıları sonrası İstanbul'da şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu saat 17.00'dan itibaren bardaktan boşanırcasına yağış etkili oldu. Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise daha önceki yağışlardan ve akşam saatlerinde etkili olan yağışlardan dolayı ana cadde üzerindeki yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çökmenin olduğu alanda önlem aldı. Araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Yolun tamiri için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

YAĞIŞLAR SONUCU CADDEDEKİ LOGAR TASTI BİR İŞYERİNİ SU BASTI

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde sağanak sonrası bir caddedeki rögar taştı. Caddede bulunan bir binanın zemin katındaki halı dükkanını su bastı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla dükkanda biriken su tahliye edilirken, iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.