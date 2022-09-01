Side Kamp Alanları- En İyi Denize Sıfır Side Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Side kamp alanları çadırınızı kurarak güvenli bir doğa tatili yapabileceğiniz alalardır. Birçoğu ücretsiz olan Side çadır kamp alanları ziyaretçilerin gereksinimlerine de tam olarak yanıt veriyor. Aynı zamanda bu tatil yerlerinde karavan ve pansiyon hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Antalya Side kamp alanı arayışında olan kişiler için alternatifler oldukça geniş. En iyi denize sıfır Side çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler haberimizin devamında.

SİDE EN İYİ KAMP YERLERİ

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı bir yer olan Side'de birçok kamp ve karavan alanı bulunuyor. Turizm açısından önemli belgelerden biri olan Side hem denizi hem de güneşi ile birçok kişiyi ağırlıyor. Bu bakımdan birçok kamp alanı da mevcut. Kamp alanlarında kişiler yalnızca konaklama değil birçok farklı gereksinimini de karşılama imkanı buluyor. Side en iyi kamp alanları arasında şunları saymak mümkün olabilir:

GÖKÇESU CAMPİNG

Burası Köprülü Kanyon'da yer alıyor. Doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercihlerinin ilk sırasındadır. Piknik ve kamp yanında rafting gibi doğa sporlarını da yapabilmenize olanak tanıyan bir alandır. Tuvalet, kahvaltı, aydınlatma, çadır kiralama gibi hizmetlerden de yararlanmak mümkün. Aynı zamanda internet ve piknik masaları da mevcut.

EVRENSEKİ HALK PLAJI KAMP ALANI

Evrenseki Halk Plajı Side plajlarından biridir. Temiz bir kumsalının olması önemli ayrıcalıklarından biridir. Aynı zamanda berrak bir denizi ile gelenlere güzel bir tatil imkanı sunar. Soyunma kabinleri, şezlong, büfe ve restoran gibi hizmetleri mevcuttur.

SELGE PARK RAFTİNG CAMPİNG

Köprülü Kanyon'da hizmet veren bu kamp alanı doğa sporlarına meraklı kişilerin de tercih ettiği yerlerdendir. Rafting ve kamp deneyimini yaşamanıza imkan sağlayan ortamlardandır. Burada çadır kampı ve kahvaltı servisi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

FENOMEN RAFTİNG & CAMPİNG

Burası doğal güzellikleri ile dikkati çeken yerlerdendir. Kamp süresi boyunca farklı doğa etkinliklerine katılmak mümkün olabilir. Aynı zamanda kamp konusunda tüm gereksinimlerinizi karşılayabileceğiniz bir yerdir.

EN İYİ DENİZE SIFIR SİDE ÇADIR KAMP YERLERİ VE ÇADIR KURULACAK YERLER

Denize sıfır bir yerde çadır kamp yeri arayanlar genelde Side ve çevresini tercih ediyor. Side yakınlarında yer alan kamp alanları yanında Manavgat'ta bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı Kamp Alanı da sıklıkla tercih edilir. Doğa sporları, piknik, doğa yürüyüşü için tercih edilen yerlerdir.