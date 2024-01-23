Şifa dağıtan eller binlerce çocuğa merhem oldu

NASIL ÇALIŞIYORLAR?

Dernek; kaynar su ve benzeri sıvı dökülmeleri, elektrik çarpması, kimyasal patlamaların neden olduğu yanık gibi her türlü yanma vakasını kabul ediyor. Başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden başvurular geliyor. Merkez personelleri ise bu hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle çalışarak tedavi sürecini başlatıyor.

MİLYONLAR İZLİYOR

Dernek, yanıklarla mücadele eden çocuklara sadece tıbbi yardım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda psikososyal rehabilitasyon desteği de sunuyor. Alanlarında uzman sağlıkçılardan oluşan ekip, çocukların hayata tutunmalarına yardımcı oluyor. Sosyal medyada paylaşılan yardım çağrıları ise milyonlarca kez izleniyor.