Şifa dağıtan eller binlerce çocuğa merhem oldu

Ankara'da yaşayan Ayşegül Aksu'nun (32) hayalinde hep hukuk okumak vardı. Ancak üniversite sınavlarına hazırlanırken annesinin yaşadığı talihsiz bir kaza, onun tüm hayatını değiştirdi. Konya Selçuk Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi okudu. Bir süre sonra da yanık mağduru çocukların hayatına dokunabilmek için Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'ni kurdu. Tek başına çıktığı iyilik yolculuğu, gönüllü doktorlarla sınırları aşan bir seferberliğe dönüştü.
YARALARA MERHEM OLDU
Çoğu sağlıkçılardan oluşan Ala Hayat Minik Masumlar Derneği, yurt içi ve yurt dışında vücutlarının çeşitli yerleri yanmış çocukların yarasına merhem oldu. Evinde çıkan yangında kardeşini kurtarmaya çalışırken vücudu yanan Azerbaycanlı İsmail (12), Suriye'de evine bomba düşmesiyle yaralanan Emine (14), sobanın parlamasıyla çıkan yangında vücudu yanan Eymen (8), yüzüne kızgın yağ dökülen Leyla (3) gibi binlerce çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu.
NASIL ÇALIŞIYORLAR?
Dernek; kaynar su ve benzeri sıvı dökülmeleri, elektrik çarpması, kimyasal patlamaların neden olduğu yanık gibi her türlü yanma vakasını kabul ediyor. Başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden başvurular geliyor. Merkez personelleri ise bu hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle çalışarak tedavi sürecini başlatıyor.
MİLYONLAR İZLİYOR
Dernek, yanıklarla mücadele eden çocuklara sadece tıbbi yardım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda psikososyal rehabilitasyon desteği de sunuyor. Alanlarında uzman sağlıkçılardan oluşan ekip, çocukların hayata tutunmalarına yardımcı oluyor. Sosyal medyada paylaşılan yardım çağrıları ise milyonlarca kez izleniyor.
BİR UMUT IŞIĞI OLMAK İSTİYORUZ
Dernek Başkanı Ayşegül Aksu, "Amacımız, yanıklarla mücadele eden bu masum çocuklara bir umut ışığı olmak. Onların acılarını hafifletmek ve sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte bize destek olan sağlık sektöründen gönüllü arkadaşlarımıza, bağışçılarımıza ve herkesi derneğimize destek olmaya davet ediyoruz." dedi.
HAYAT KURTARAN TEDBİRLER
Sosyal sorumluluk projeleriyle, yanıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Aksu, yanık vakalarını azaltmak için şu tavsiyelerde bulundu:
*Deprem anında soba olan odadan hemen uzaklaşılmalı.
*Çaydanlık ocak üstündeyken, kulpları duvara doğru çevrilmeli.
*Su ısıtıcılar, çocukların ulaşabileceği yerlerde olmamalı.
*Balık tutarken oltayı arkaya sallayıp elektrik direği ve kablolarından elektrik akımıyla yanmamak için balık tutma yeri özenle seçilmeli.
*Pikniğe gidildiğinde emekleyen ve yeni yürüyen çocuklar hemen toprağa bırakılmamalı, bizden önce gelenler közü tamamen söndürmemiş olabilir.
*Arabada çakmağı güneş gören yere bırakılmamalı.