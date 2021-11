Şifa depolu Trabzon hurması 7 bölgede de yetişiyor

Türkiye genelinde üretimi 25. sırada yer alan Trabzon'da hurma üretiminin arttırılması için projeler başlatılırken, Trabzon hurmasının sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtiliyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Uğurlu mahallesindeki bir dönümlük bahçesinde Trabzon hurması yetiştiren Orhan Nalçaçı, Trabzon'un isim babası olduğu Trabzon hurmasının kentte değer görmediğini belirterek; "Meyve tam olgunlaştığı zaman dallar artık dayanmıyor ve yerlere dökülüyor. Trabzon'da tanınmış ve verimli bir meyve olan Trabzon Hurması başka illerde değer görüyor" dedi.

Trabzon Ziraat Mühendisleri odası başkanı Cemil Pehlivan, "Türkiye'de yetiştirme açısından zor olmayan ve sağlık açısından çok faydalı olan Trabzon Hurması bahçelerde çürümeye bırakılması ve pazarlama sorunu bizleri üzüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de birçok ilde üretimi yapılan Trabzon hurması isim babası olan Trabzon'da ilgi görmüyor. Üretimi yaygınlaşan ancak bahçelerde toplanmadığı için çürümeye bırakılan Trabzon hurması fiyatı uygun olmasına rağmen tercih edilmiyor.

ŞİFALI HURMA DALINDA ÇÜRÜMEYE BIRAKILIYOR

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Uğurlu mahallesindeki bir dönümlük bahçesinde Trabzon hurması yetiştiren Orhan Nalçaçı, "Yetiştirdiğimiz hurma Türkiye genelinde Trabzon hurması olarak bilinir. Bu hurma çok faydalı bir meyvedir. Bu meyveyi herkesin yemesi çok önemlidir. Trabzon hurması kurutulduğunda reçeli de, marmeladı da yapılıyor, olgunlaştığında da yeniliyor. Tamamen şifa deposudur. Pazarlarda ve esnaflarda az da olsa satışı yapılıyor. Her sene dalında bol veren bir meyvedir. Meyvenin ağacı güzel budanır, bakımı yapılırsa her sene aynı ağaçtan bolca meyve alırsın. Bölgemizde de uygun bir meyvedir. Meyve çok verdiğinde ağaç dalları dolmasından dolayı dalları kırılıyor, yerlere düşüyor, çürümeye bırakılıyor. Bir dönüm bahçemde yılda 2 ton Trabzon hurması oluyor. Meyve tam olgunlaştığı zaman dallar artık dayanmıyor ve yerlere dökülüyor. Eski yıllarda bu yana herkesin bahçesinde hurma ağacı vardır. Trabzon hurmasının asıl alım ve depolama yeri Ordu'da yapılıyor. Trabzon'da fazla değer görmüyor. Trabzon'da tanınmış ve verimli bir meyve olan Trabzon hurması başka illerde değer görüyor. Düşük bir maliyetle yetiştirilebilecek bir meyvedir. Satışı da güzel bir meyve olan Trabzon hurmasını değerlendirilmesi gerekir. Ağacı diktiğin zaman 3 yıl sonra meyvesini vermeye başlıyor ve her sene aynı bollukta meyve veriyor. Bizler meyveyi dalında değil, vatandaşın tüketmesi için mücadele veriyoruz. Fakat herkes böyle yapmıyor. Şifa deposu olan hurma dalında çürümeye bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE DE YETİŞİYOR

Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası başkanı Cemil Pehlivan ise, 19'uncu yüzyılda İpekyolu ile Çin'den Trabzon limanına gelen hurma fidanlarının dikilmesinden dolayı Türkiye'de yaygın olmaya başladığını belirterek, "Onun için hurma Trabzon hurması adını aldı. Dünyada Japon hurması, bizde ise Cennet hurması, cennet meyvesi diye adlandırılıyor. Dünyada şuan anda beş milyon ton üretimi yapılıyor. Bu üretimin yüzde 70'i Çin'de, geri kalanı da diğer ülkelerde yapılıyor. Trabzon hurması geleceğin meyvesi diye adlandırılıyor. Besin elementleri açısından çok değerli bir meyvedir. Türkiye'de yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 52 bin ton civarındadır. Üretim yoğunluğu en fazla, Adana, Adıyaman, İzmir'de ilk sıraları alırken, Trabzon hurması ismi verilmesine rağmen üretim anlamında maalesef 25'inci sırada yer alıyor. Bu meyve Türkiye'nin 7 bölgesinde yetişiyor." açıklamasında bulundu.

"ÜRETİYORUZ AMA PAZARLAMIYORUZ"

Trabzon hurmasının A, B, C ve E vitamini bakımından çok zengin bir meyve olduğunu ifade eden Pehlivan, "Meyvenin aynı zamanda lifli özelliği ile birlikte bağırsak hastalıklarına çok iyi geliyor. Uzmanların açıklamalarına göre kansızlığa, damar ve kalp hastalıklarına iyi geldiği konusunda faydalı olduğunu belirtiliyor. Türkiye'de yetiştirme açısından hiçbir problemimiz yok. Bizlerin tek problemi pazarlama problemidir. Bahçelerde üretiyoruz ama çürümeye bırakılıyor. Bizler buna katma değer katmamız gerekir. Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte marmeladını, reçelini, kurutulmuş olarak dondurularak bir şekilde pazarlamamız gerekir. Trabzon hurmasını herkesin, özellikle çocukların ve gençlerin tüketmesi gerekir. Tamamen şifa ve vitamin deposudur." dedi.

TRABZON HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?

Trabzon Hurmasının insan sağlığına çok faydası vardır. Antioksidanlar sayesinde özellikle yaşlılar için göz sağlığı konusunda birebirdir. Önemli bir C vitamini kaynağı olup vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve vücut direncini arttırır. Bu bakımdan Trabzon hurması oldukça yararlı bir besindir. Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının faydaları bunlarla da bitmiyor. İçerdiği bakır sebebi ile bağışıklık sistemini güçlendirir, savunma sistemini kuvvetlendirir. Yani vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır bileşeni de en az mangan kadar bağışıklığı güçlendirir ve kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlar. Lif içeriğinin yüksek olması mide ve bağırsak sisteminin çalışmasını sağlar ve bu şekilde kabızlık önlenir. Aynı zamanda irritabl bağırsak sendromunu engeller. Sindirim sistemi için iyidir. Yüksek lif hipertansiyonu önlerken kalp sağlığını da korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker hastalığı olan bireylerin cennet hurmasının günde yarısını tüketmesi gerekir. Anti hemorajik özelliklere sahip olduğundan hemoroit yaralarında aşırı kanamanın kontrol edilmesinde kullanılır. Bağırsak hareketleri için gerekli lifleri barındırdığından sindirim sistemini düzenler ve dengeler. Böylece sağlıklı sindirim sisteminin korunmasının yolu açılabilir. Trabzon hurması, hipertansiyonu dengeler ve kişilerin rahatlamasını sağlar. İyi bir C vitamini kaynağı olduğundan bağışıklık kuvvetlendirir ve düzenli tüketildiğinde bu etki giderek artar. Böylece; soğuk algınlığı, grip ve astım dâhil birçok akciğer enfeksiyonlarına karşı kalkan görevi görür. İçeriğindeki A vitamini sebebi ile bu meyve kanserle mücadele eder.