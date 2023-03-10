‘Sıfır aldığımız dairede 6 ay oturabildik’

Kahramanmaraş merkezde gözlük satışı yapan 39 yaşındaki Bilal Çay, depreme 6 ay önce satın aldığı 9 katlı Dündar Yaşam Apartmanı'ndaki dairede yakalandı. Çocukları Yusuf Eren (15), Muhammed Fatih (10), Yüsra Asel (3.5) ve eşi Havva Çay ile birlikte ağır hasar alan binalarına giremeyen Çay ailesi, çadır kentte kalıyor. Çay, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Depremin olduğu gece namaz kıldıktan sonra dışarı baktım. Hava aydınlık gibiydi ve karla karışık yağmur yağıyordu. Temmuzdan beri ufak ufak sarsıntılar oluyordu. Aileme dönüp, 'Allah vere de bir deprem falan olmasa' dedim. Yattık ve depremle uyandık. O gece deprem olacağını hissetmiştim." Oturdukları apartmana 'ağır hasar' verildiği söyleyen Çay, "Evim sıfır binaydı ve yeni almıştım, 6 ay oturamadım. Ben gözlükçüyüm, 25 yıllık bütün birikimimle alabildiğim evim yıkıldı. Evimin gittiğine üzülmüyorum" dedi.