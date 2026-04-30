Sıfır Atık Çalıştayı’nda 14 tematik masada çevre ve israf ele alındı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Konukevi'nde düzenlenen çalıştaya Samsun Vali Yardımcısı Murat Bulacak, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Çalıştay kapsamında oluşturulan 14 tematik masa ile iklim değişikliği, su yönetimi, gıda israfı, plastik kullanımı, enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi gibi başlıklar detaylı şekilde değerlendirildi. Her masa, mevcut durum analizi yaparak somut çözüm önerileri geliştirdi.

'BUGÜN BURADAN ELDE EDİLECEK SONUÇLAR SAMSUN'U GELECEĞE TAŞIYACAK'

Samsun'un geleceği için bu gibi çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirten Samsun Vali Yardımcısı Murat Bulacak, "14 tematik masada bugün, Samsun'un çevre bilinci, daha sürdürülebilir, daha temiz ve daha sağlıklı bir şehir haline gelmesi adına yapılacak tüm çalışmalar, şehri temsil eden katılımcılarla birlikte kapsamlı şekilde ele alınacak, adeta Samsun'un bir tomografisi çekilecektir. Bugün buradan elde edilecek sonuçlar Samsun'u geleceğe taşıyacak, özellikle çevre bilinci açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu çalışmaların sonunda çok değerli ve güçlü sonuçlar ortaya çıkacağına gönülden inanılmaktadır" dedi.

'OMÜ SIFIR ATIKTA DÜNYA GENELİNDE BİN 745 ÜNİVERSİTEDEN 224'ÜNCÜ OLDU'

OMÜ'de yapılan sıfır atık çalışmaları hakkında konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, "Sıfır atık yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda kalkınma, verimlilik ve en önemlisi bir gelecek meselesidir. İklim krizi, su stresi ve artan tüketim baskısı, kaynakları daha akılcı kullanmamız, döngüsel ekonomiyi güçlendirmemiz ve çevresel sorumluluğu kurumsal kültüre dönüştürmemiz gerektiğini açıkça göstermektedir. Bu dönüşümde üniversiteler en güçlü taşıyıcılardır. Üniversiteler yalnızca bilgi üreten değil, yaşadığı kente yön veren, davranış dönüşümünü başlatan ve toplumsal farkındalık oluşturan öncü kurumlardır. OMÜ olarak sıfır atığı yalnızca teknik bir atık yönetimi değil, bir yönetim süreci olarak ele almaktayız. Eğitimden araştırmaya, toplumsal katkıdan sürdürülebilir kampüs vizyonuna kadar bu yaklaşımı temel bir parça olarak görmekteyiz. Kampüsümüzde kaynağında ayrıştırmadan kompostlaştırma uygulamalarına, depozito iade sistemlerinden geri dönüşüm altyapısına kadar uzanan çok boyutlu bir model kararlılıkla uygulanmaktadır. Üniversiteler uluslararası platformlarda birçok alanda değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerden biri de uluslararası Green Metric indeksidir. Türkiye'deki pek çok üniversite kampüslerinde sıfır atık ve çevre alanında yaptıkları çalışmalarla bu kapsamda değerlendirilmektedir. 2021 yılında dünya genelinde 956 üniversite bu değerlendirmeye dahil olurken OMÜ 519'uncu sırada yer aldı. 2025 yılına gelindiğinde ise toplam bin 745 üniversite değerlendirmeye dahil olurken OMÜ 224'üncü sıraya yükseldi. Hedef bu yıl ilk 200'e girmek, Türkiye genelinde ise ilk 20'de yer almaktır. Bugün toplam 14 tematik alanda, moderatör ve raportörlerle birlikte kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirilecektir. İklimden suya, gıdadan enerjiye, sanayiden turizme, yönetişimden veriye kadar uzanan geniş bir çerçevede sıfır atık, çok boyutlu şekilde ele alınacaktır" diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR, UYGULANABİLİR VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Çalıştay sayesinde Samsun'da birçok çalışmanın önünün açılacağını söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, şöyle konuştu:

"Doğal kaynaklarımızın sonsuz olmadığı gerçeğinden hareketle; israfın önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Sıfır atık yaklaşımı, iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü araçlarımızdan biridir. 2025 yılı sonunda başlayan ve 2026 yılında devam eden, yerelden ulusala israf ve atık temasıyla 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları' kapsamında bugün ilimizde gerçekleştirilen bu çalıştayda, 14 tematik masa belirlenmiştir. Bu çalışmalarla kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektör iş birliği sayesinde atık yönetimindeki güçlükleri aşacak; sürdürülebilir, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, döngüsel ekonomiyi hayatımızın her alanına entegre ederek kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bir Türkiye bırakmaktır."