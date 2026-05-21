‘Sıfır Atık’ hareketinin kalbi İstanbul’da atacak

İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, 1-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın lansmanı, Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül toplantıda, İstanbul genelinde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DÜNYADA İLK DEFA

Vali Davut Gül, yaptığı konuşmada, "Muhterem Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan bu hareket, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle çığ gibi büyüyerek yoluna devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında sıfır atık denildiğinde örnek gösterilebilecek ülkelerin başında Türkiye gösteriliyor. Dünyada ilk defa sıfır atıkla ilgili bir hafta kutlanıyor" dedi.

TEMA: ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise "Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin ortaya koyduğu küresel bir çevre hareketidir. Sıfır Atık Vakfı olarak 500'den fazla kurum ve kuruluşla icra edeceğimiz Sıfır Atık Forumu'nda 183 ülkeden 200'den fazla üst düzey yönetici yer alacak. 39 ilçeden 1500'den fazla proje başvurusu yapıldı. Sıfır Atık Festivali'nde ise bu yıl ana tema enerji verimliliği. Festivalde gençlere, Türkiye'nin bağımsızlığı açısından enerji verimliliğinin önemini anlatacağız" diye konuştu.