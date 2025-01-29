Sıfır atık için 2 stratejik adım! Ve imzalandı: Küresel merkez haline gelecek!

Sıfır Atık Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Hareketi, küresel boyutta yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve mütevelli heyetini kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı ile BM-HABITAT arasında İstanbul Bölge Ofisi'nin açılmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı. Bakan Kurum, yine Sıfır Atık Vakfı ile BM-HABITAT arasında birçok alanda iş birliğini kapsayan stratejik anlaşmaları ev sahibi ülke adına imzaladı.

"KRİTİK ALANLARDA ORTAK PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projemizde Sıfır Atık Vakfımız ile iş birliğimizi daha da güçlendirecek anlaşmamızı Vakıf Başkanımız Samed Ağırbaş ile imzaladık. Anlaşmayla; atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, çevre eğitimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik alanlarda ortak projeler geliştirerek; bu alanlarda uluslararası düzeyde farkındalığı artırmak için çalışacağız. Ayrıca BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi için Ev Sahibi Ülke anlaşması da bu ofisin küresel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.