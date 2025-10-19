Sıfır Atık için küresel güç birliği: Adil ve sürdürülebilir bir dünyanın inşası vurgusu!

Türkiye olarak biz, iklim ve çevre sorunlarının çözümünde, uluslararası işbirliğini ve ortak hedefler belirlenmesini son derece önemsiyoruz. O nedenle, bu buluşmanın, adil sorumluluk paylaşımına dayalı, stratejik ortaklıkların başlayacağı bir zemin olmasını temenni ediyorum. İklim değişikliği sonuçlarından orantısız etkilenen ülkelerin gözetildiği, hakkaniyete dayalı yük paylaşımı şartını mutlaka yerine getirmeliyiz. Çünkü iklim adaletsizliği, bugün sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda insan hakları meselesidir. Bugün dünya genelinde her yıl 2 milyar tondan fazla belediye atığı üretilirken, 25 yıl içinde atık hacminin 3.8 milyar tona ulaşacağı tahmin ediliyor. O nedenle, yerel yönetimlerin sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımları her geçen gün hayati bir önem kazanıyor.

ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN...

Ülkelerinizde hayata geçirdiğiniz sıfır atık uygulamalarının, adil ve sürdürülebilir bir dünyanın inşasında belirleyici olduğunu ifade etmek istiyorum. Sizlerin buradaki varlığı ve Sıfır Atık Forumu'na vermiş olduğunuz destek, insanlığın geleceği için çok önemli bir katkıdır. İnanıyorum ki bu güzel başlangıç ülkelerimiz arasında döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kaynak verimliliği konularındaki güçlü bir dayanışmanın vesilesi olacaktır. Dünyadan 63 ülkenin Çevre Bakanı'nı ve bakanlık temsilcilerini bir araya getiren bu kıymetli oturumun hayırlara vesile olmasını diliyorum.