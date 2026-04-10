Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan Afrika’da COP31 temasları

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde çalışmalarını sürdüren vakıf, Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı'nın 31. Oturumu'na (COP31) devlet dışı aktörlerin en güçlü şekilde katılımı için temaslarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Afrika Birliği tarafından düzenlenen Afrika Kentsel Forumu'na katılarak bir açılış konuşması yaptı.

Emine Erdoğan'ın liderliğinde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin kıtaları aştığını söyleyen Ağırbaş, "Sıfır Atık, bugün Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkede karşılık bulan bir hareket haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlattığımız çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık yolculuğunda artık farklı bir noktadayız. Sıfır Atık Vakfı dünyanın farklı noktalarındaki insanların hakkını savunmak için çalışmaya devam ediyor. Afrika halkı bizim için önemli. Dünyanın yedi bölgesinde mazlum halklar için kol kola, omuz omuza daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." diye konuştu.

Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak görevinin Afrika gibi bölgelerin küresel iklim gündeminde sadece temsil edilmesini değil, aynı zamanda merkezde yer almasını sağlamak olduğunu söyledi.

İklim eyleminin Afrika genelindeki bölgesel gerçeklere dayanması gerektiğini kaydeden Ağırbaş, "Birbirine bağlı zorluklar, arazi sorunları, gıda güvensizliği ve tekrarlayan kentsel büyüme görüyoruz. Bunlar izole sorunlar değil. Geçim kaynaklarını şekillendiriyor, göçleri tetikliyor ve şehirleri yeniden tanımlıyorlar. İşte tam da bu nedenle şehirler iklim çözümlerinin kalbinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bölge için dört önceliğe dikkati çeken Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Birincisi, dayanıklılık. Hem insanları hem de ekonomileri korumak için dayanıklılığa, altyapıya ve doğa tabanlı çözümlere yatırım yapmak şarttır. İkincisi, emisyon şehirleri olarak, şehirler sadece savunmasız değiller. Sürdürülebilir ulaşımdan temiz enerjiye ve yeşil binalara kadar iklim çözümlerinin güçlü motorlarıdırlar. Üçüncüsü, sıfır atık ve döngüsel sistemler. Atık sadece bir zorluk değil, bir fırsattır. Döngüsel yaklaşım emisyonları azaltabilir, iş alanı yaratabilir ve halk sağlığını iyileştirebilir. Dördüncüsü, kapsayıcı iklim eylemi, gerçek dönüşüm, insan merkezli topluluklar olmalıdır."

Ağırbaş, gençlerin ve kayıt dışı işçilerin desteklenmeleri gerektiğini ifade ederek, "COP31'e doğru ilerlerken, taahhütleri gerçek, görünür etkiye dönüştürme konusunda açık bir sorumluluğumuz var. Afrika Kentsel Forumu, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde güç, ortaklık ve çözümü hızlandıran güçlü bir platformdur." dedi.

FORUM KAPSAMINDA İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER

Forumda, Ağırbaş, COP31 sürecine ilişkin çok sayıda ikili ve heyetler arası görüşme de gerçekleştirdi, bu doğrultuda WRI Afrika Dirençli Şehirler Direktörü ve WRI Etiyopya Temsilcisi Aklilu Fikresilassie ile bir araya geldi.

Kentsel yoksullukla mücadele ve iklim dirençliliğini merkeze alan BCRUP Yüksek Düzeyli Yan Etkinliği'nde bir konuşma yapan Ağırbaş, kentsel yoksullukla mücadele eden toplulukların iklim değişikliğine karşı direncini artırmayı hedefleyen BCRUP programının önemine dikkati çekti.

Ayrıca, Ağırbaş, Nairobi'deki temasları kapsamında, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ile birlikte UN-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile görüştü.

Afrika Kentsel Forumu'nun ardından Kenya'da yerel temaslarda bulunan Ağırbaş, kadın zanaatkarlarla bir araya geldi. Programda Afrikalı kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi ve sürdürülebilir geçim kaynakları değerlendirildi.

Daha sonra Kenya'daki gençlik liderleriyle buluşan Ağırbaş, bölgedeki dezavantajlı gruplara yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ağırbaş, Kenya'da bulunan Afrika'nın en büyük gecekondu mahallesi olan Kibera ve buradaki bir okulu da ziyaret etti.