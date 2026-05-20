Sıfır Atık Vakfı ile KADEM arasında imzalandı: Stratejik işbirliği protokolü!

Sıfır Atık Vakfı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) arasında sıfır atık, iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Sıfır Atık Vakfının Üsküdar'daki merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vakıf Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye'de 86 milyon, dünyada 8 milyar insanın geleceği için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. İmzalanan işbirliği protokolüyle KADEM ile yeni çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Ağırbaş, "Başta Sıfır Atık Forumu ve COP31 bağlamında yapacağımız çalışmalarda ana paydaşlarımızdan bir tanesi KADEM olacak. Bu bağlamda sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel yönetişim, sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda işbirliklerimizi arttıracağız." dedi.

Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi'nin ülkemizde 2017 yılında Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını hatırlatarak, "Sıfır Atık Hareketi aslında bir kadın hareketidir. Çünkü biz şayet sıfır atığı yaygınlaştırmak istiyorsak ve bütün dünyada hakim kılmak istiyorsak kadınların bu süreci sahiplenmesini sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Forumu kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini kaydeden Ağırbaş, bu çalışmaların sürdürülebilir olması açısından, kadınların iklim değişikliği ve sıfır atık meselelerine daha güçlü bir şekilde katılımıyla süreçleri birlikte istişare edeceklerini dile getirdi.

'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

KADEM'in kadın odaklı sosyal dönüşüm vizyonunun kendileri için önemli olduğunu ve iklim eylemine güçlü bir toplumsal boyut kazandıracağına inandıklarını vurgulayan Ağırbaş, şöyle devam etti:

"İnşallah çeşitli uluslararası çalışmalarla da bu süreci hep beraber destekliyor olacağız. Ben bu vesileyle KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Canan Sarı hanımefendiye ve KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Sümeyye Bayraktar hanımefendiye de teşekkür ediyorum. KADEM, ülkemizde ve dünyada önemli bir misyonu icra ediyor. Yaptıkları çalışmalarda da biz başarılar diliyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'de ve dünyada herkesle çalışmak istiyoruz. Azınlıklarla çalışmak istiyoruz, gençlerle çalışmak istiyoruz, kadınlarla çalışmak istiyoruz. Çünkü bizim konumuz bütün dünyanın geleceğini ilgilendiriyor. Yarın bu şehrin veya bu toprakların suyu kirlendiği zaman, havası kirlendiği zaman ne yazık ki faturasını o topraklarda yaşayan herkes ödeyecek. Herkesin ödeyeceği bir fatura için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor."

Ağırbaş, 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın icra edileceğini belirterek, "Dünyada ilk defa İstanbul'un bir Sıfır Atık Haftası var. Londra'nın, Paris'in, New York'un iklim haftası vardı. Bu yıl itibarıyla İstanbul'un bir Sıfır Atık Haftası var. Birleşmiş Milletler'le beraber, İstanbul Valiliğimizle beraber icra ediyoruz. Şu ana kadar bin 500'den fazla etkinlik başvurusu geldi. Sabah da sayın valimizle beraber bunun proje lansmanını yapmıştık." diye konuştu.

Sıfır Atık Haftası, Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali ile toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Ağırbaş, bu kapsamda KADEM ile de çalışmalar yürüteceklerini vurguladı.

Sıfır Atık Forumu'nda dünyanın 183 ülkesinden katılım sağlanacağını ve 5 binden fazla misafir ağırlayacaklarını anlatan Ağırbaş, "Biz İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma noktasında kararlıyız. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ise ortak gelecek adına çok önemli bir işbirliği için bir araya geldiklerini söyledi.

Sarı, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin, Türkiye'de ve Birleşmiş Milletler nezdinde çevre bilincinin güçlenmesi adına çok kıymetli bir dönüşüm başlattığını ifade etti.

KADEM olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Sarı, "Çünkü sürdürülebilir geleceğin, insanı, çevreyi ve toplumsal faydayı gözeten bir anlayışla inşa edilebileceğine inanıyoruz. Günümüzde çevre meselesi, hepimizin ortak sorumluluğu haline gelmiş durumda. İklim krizi, artan tüketim alışkanlıkları, kaynaklarımızın hızla tükenmesi. Bütün bunlar bize, yaşam biçimlerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor ve bu noktada sıfır atık vizyonu büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sarı, sıfır atık projesinin israfı azaltmayı, kaynakları verimli kullanmayı, doğayı korumayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen güçlü bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Bu yaklaşımı KADEM'in kurumsal kültürünün önemli bir parçası olarak gördüklerini belirten Sarı, şunları söyledi:

"Genel merkezimizde ve 58 il temsilciliğimizde çevre konusunda daha bilinçli bir yaklaşımı yaygınlaştırmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlara, gençlere ve gönüllülerimize bu konuda eğitimler veriyoruz. Geri dönüşümün sağlanması, israfın azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konularda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda günlük çalışma düzenimizde de sıfır atığı destekleyen uygulamaları yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Bugün Sıfır Atık Vakfı ile imzalamış olduğumuz bu protokolü de birlikte çalışma irademizin ilk adımı olarak görüyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte çevre ve sürdürülebilirlik adına, sosyal faydası yüksek ve kalıcı etkiler bırakan çalışmaları birlikte hayata geçireceğiz."

Sarı, Sıfır Atık Forumu ve COP31 kapsamında konferanslar, paneller ve çalıştaylar düzenleyeceklerini, çevre bilincini artıran projeler üreteceklerini ve özellikle kadınların, gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının çevre konusunda daha aktif rol aldığı, güçlü bir işbirliği zemini kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu ortak çabanın ve işbirliğinin, somut dönüşümlere ilham veren adımlara vesile olacağına yürekten inandığını ifade eden Sarı, "Bu vizyonu kararlılıkla sahiplenen ve çok önemli çalışmalar yürüten Sıfır Atık Vakfına teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İmzalanan protokol kapsamında tarafların, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık uygulamaları, çevresel yönetişim, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve uygulamaya dönük çevre çözümleri alanlarında ortak çalışmalar geliştirmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör