Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş: İstanbul’u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz

Tüm gözler İstanbul'a çevrildi… Megakentte Sıfır Atık Haftası başladı. Atatürk Havalimanı hem dev bir festivale hem de dünyanın en büyük sivili toplantısına ev sahipliği yapacak.
"İSTANBUL'U SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ YAPMAK İSTİYORUZ"
Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş, A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl Sıfır Atık Festivali'nde ana tema enerji verimliliği ve enerjide dönüşüm… Orada konserler olacak, atıksız mutfak etkinlikleri olacak. Sıfır Atık bağlamında çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler olacak. Vatandaşlarımızın ailesiyle birlikte keyifle vakit geçirebileceği bir alan hazırladık.
Dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliğini taşıyor. 193 ülke var dünyada. 783 ülke Sıfır Atık Forumu'na katılacak. Bu tarihi bir başarı. Bu Türkiye'nin başarısı. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin davetiyle dünyadan 120'den fazla bakan, İstanbul'da sıfır atığın geleceğini konuşacak. İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz."