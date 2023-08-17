Her bankanın ev kredisi faiz oranı birbirinden farklıdır. Kişilerin ev alırken ne kadar kredi kullanabilecekleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen oranlar üzerinden hesaplanmaktadır. Bu tutarlar evin sıfır mı yoksa ikinci el mi olup olmadığına göre belirlenmektedir. Sıfır ev satın almak isteyenler için ise sıfır eve ne kadar kredi çıkar, sıfır ev kredisi yüzde kaç veriliyor gibi soruların cevaplanması önemlidir.

Sıfır Eve Ne Kadar Kredi Çıkar?

Konut kredisi ev alma hayalini gerçekleştirmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu kredi türlerinden biridir. Ev kredisi olarak da tanımlanan konut kredisi tutarı, satın alınmak istenen evin değerine göre değişmektedir. Kredi miktarı satın alınacak evin değerine göre değişmekle birlikte evin yeni mi yoksa eski mi olup olmadığı da önemlidir. Yeni yapılmış sıfır olarak tabir edilen evlerin alımında kullanılabilecek kredi miktarı, evin satış fiyatına göre belirlenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yasal olarak belirlediği oranlarda kredi miktarı ortaya çıkar. Kişilerin satın alacağı sıfır evin değeri beş milyon ve altında bir fiyatsa kullanabilecekleri kredi tutarı bu fiyatın yüzde sekseni veya doksanı kadardır. Bu miktar alınacak evin fiyatına göre değişiklik gösterir.

Sıfır Ev Kredisi Yüzde Kaç Veriliyor?

Bankaların verdiği ev kredisi tutarları satın alınacak evin değeri baz alınarak hesaplanmaktadır. Bankalar ev alımında ev fiyatının tamamını kapsayan tutar kadar kredi vermemektedir. Evin değeri ne kadarsa o tutarın belli bir oranı kadar konut kredisi sunulmaktadır. Hem sıfır olup hem değeri 5 milyon olan bir ev için alınabilecek en yüksek ev kredisi miktarı bu ev fiyatının %80 ile %90'ı arasındadır. Bu yüzde oranı beş milyon tutarın altındaki sıfır evler için de geçerlidir. Sıfır ev kredi oranları evin değeri yükseldikçe azalmaktadır. Genel olarak sıfır ev için belirlenen kredi oranları şu şekildedir: