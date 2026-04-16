Haberler Yaşam Haberleri Sıfır otomobillerin tabanına sakladılar! Un çuvallarından kilolarca uyuşturucu fışkırdı
Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:26

Batman'da sıfır araç taşıyan bir tırda yapılan aramada, aracın taban kısmında un çuvallarına zulalanmış vaziyette 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

İHA Yaşam
Batman girişinde durdurulan bir tır üzerinde yapılan aramada, taşınan araçlardan birinde dikkat çekici bir gizleme yöntemi ortaya çıkarıldı. Onlarca sıfır aracın bulunduğu tırda yer alan bir otomobilin taban kısmına zulalanmış paketler tespit edildi.

UN ÇUVALLARINDA UYUŞTURUCU

Paketlerin, un çuvalları içerisine gizlenerek kamufle edildiği durum pes dedirtti. Yapılan incelemede, söz konusu paketlerin içerisinde toplam 24 kilo 600 gram metamfetamin bulunduğu ortaya çıktı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu maddenin bu şekilde gizlenerek taşınmaya çalışıldığı öğrenildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alınarak adli işlemlere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

