Sığacık Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Sığacık Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Sığacık kamp alanları kesinlikle popülerliğini hak ediyor çünkü burada doğa ile iç içe gerek sosyal yönü gerekse sakinlik yönü güçlü farklı alternatiflere yönelmek mümkün. Eğlence ve huzurun aynı anda bulunabildiği, denize sıfır Sığacık çadır kamp yerleri içeriğimizde detaylıca incelenmektedir. Sığacık hakkında genel bilgiler, yapılacak aktiviteler ve duruma göre hangi kamp yerinin hangi tür kampçılara uygun olduğu konusu, Sığacık'ta çadır kurulacak yerler ile birlikte ele alındı.

SIĞACIK KAMP ALANLARI

Sığacık kamp alanları son derece samimi yerlerdir. Burada işletme sahibi insanlar güler yüzlü ve cana yakın olmanın yanında son derece eğlenceli insanlardır. Belli bir kesim yılda en az bir kere Sığacık'ta kamp yapmayı tercih ederken her sene burayı keşfetmeye gelen kamp meraklısı insanların sayısı da gittikçe artmaktadır. İlgi bu kadar yüksek olunca biz de en iyi, denize sıfır Sığacık çadır kamp yerlerini sizler için sıraladık. İşte Sığacık'ta çadır kurulacak yerler…

SIĞACIK ÇADIR KAMP ALANLARI

Ekmeksiz Tabiat Parkı Kamp Alanı

Karavan kampı, çadır kampı, piknik, yüzme ve dalış, manzara gibi konular söz konusu olduğunda Seferihisar Sığacık'da bulunan bu kamp alanı son derece doğru bir tercih olacaktır. Akkum Plajı'nı geçer geçmez ziyaretçilerin karşısına çıkan ekmeksiz tabiat parkı kamp alanı, araç ile ziyaretçi kabulü yapmıyor. Giriş kısmında gölge alanlara araçlarını park eden ziyaretçilerin içeriye girişi bu işlemden sonra mümkün oluyor.

Kendi aracı ile gitmeyenler için de "eshot" isimli dolmuşlar gayet iyi bir seçenek. İçinde bir büfe bulunan ve pek çok ziyaretçi tarafından akın edilen ekmeksiz tabiat parkı kalabalık olduğu için buraya erken saatlerde gitmek iyi bir düşünce olabilir.

Turkuaz renginde bir denizin yanında konuşlanmış olan park içerisinde tuvalet ve soyunma kabini de bulunuyor. Ziyaretçilere yiyecek ve içeceklerini yanlarına alması önerilirken çadır kurmanın mümkün olması da burayı iyi bir seçenek haline getiriyor.

MONA GLAMPİNG CARAVAN SUİTES

Tiny house, ruby karavan ile glamping çadır hizmetleri bulunan Mona Glamping Caravan, rezervasyon ile ziyaretçi kabulü yapmaktadır. Burada pek çok karavan çeşidi bulunmaktadır ve tesis ziyaretçilere bazı hizmetler sunar.

Bunlar kozmetik ürünler, su ısıtıcısı ve bir mini bar, kahve ile çay seti, ısınmak için yorgan, battaniye polar ve şal, saç kurutma makinesi ile vantilatör. Tüm bunların yanında wc, banyo, havlu seti dinlenme alanı, elektrik ve wi-fi hizmeti de verilmektedir.

TEOS SANAT KAMPI

Teos Sanat Kampı, çadır ve bungalov kiraladığı için son derece cazip bir uğrak noktası denilebilir. Burası Eski Sığacık yolu üzerinde konuşlanmış olan son derece kibar bir işletme. Çeşitli masa ve sandalyelerden oluşan oturma alanı, bir veranda ile ateş yakma alanı bulunur. Aynı zamanda burada ziyaretçilerin sosyalleşip ihtiyaçlarını giderebileceği bir restoran ve kafe de bulunur.

Ziyaretçilerin rahat etmesi için yatak ve nevresim takımı teos sanat kampı tarafından sağlanır. Elektriğin, komodin ve dinlenme alanı imkanının bulunduğu bu kamp alanı kampçılığa yeni heveslenmiş kişiler için son derece uygun bir tercihtir.

ÖZCAN RESTAURANT CAMPİNG PLAJ PİKNİK ALANI

Özcan Restaurant Camping Plaj Piknik Alanı, denize sıfır bir noktada konuşlanmış olması sebebiyle bakan herkesin içini ferahlatan bir görünüme sahip.

Burada ziyaretçiler dostlarıyla eğlenirken piknik alanında bulunan barbekü ya da mangal alanında vakit geçirip güzel yemekler yapabilir, işletme tarafından verilen şemsiye ve şezlong ile de gün içerisinde güneşlenmenin ve yüzmenin tadını çıkartabilirler.

Aynı zamanda Özcan Restaurant Camping Plaj Piknik Alanı, misafirlerine bir otopark, restoran ve plaj alanı da tahsis etmektedir. Gölgelik bir yerde çadırların kurulduğu kamp alanının güzel bir aydınlatması bulunur.

Seferihisar'da denize sıfır bir lokasyonda kamp yapmak isteyenler için bu işletme son derece doğru bir tercih olacak, ziyaretçilerin beklentisini karşılayacaktır…