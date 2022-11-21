Sigara Abdesti Bozar Mı? Tütün Ürünü ve Sigara İçince Abdest Bozulur Mu?

Sigara abdesti bozar mı konusunda vücuda zarar vermesinden kaynaklı, abdeste sıkıntı yaşatacağı düşünülmektedir. Bu tür konular din çerçevesinde ele alındığında daha hassas olmaktadır. İslam dininde tütün ürünü ile yapılan çoğu şey bedene zarar verdiğinden hoş karşılanmaz. Dolayısıyla abdest alan ve daha sonra sigara içen birinin aklına, tütün ürünü ve sigara içince abdest bozulur mu gibi sorunun belirlemesi muhtemeldir. sigara içmek abdesti bozar mı veya bozmaz mı konusu, bahsedilen nedenlerden dolayı ele alınmıştır.

Sigara Abdesti Bozar Mı?

İslam dini bir insanın kendisine özellikle bile bile zarar vermesini olumlu karşılamaz. Sigara içmekte bunlardan bir tanesidir. Sigara içmenin insana olan zararları oldukça fazladır. Sigara içmek özellikle kalp hastalıkları, solunum hastalıkları, böbrek hastalıkları damar hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalıkların üremesine neden olmaktadır. Tabii bu durumun ekonomik zararı da vardır. Bir insanın bu zararların bilincinde olması ve hala sigara içmesi kendisine yaptığı en büyük zarardır. İslam dininde, insan vücuduna zarar veren her şeyin haram olduğu sözünü destekleyen ayetler olduğu düşünülmektedir. "Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın" (Bakara, 2/195) ve "Kendi kendinizi öldürmeyin" (Nisa, 4/29) ayetleri, insan vücuduna zarar veren her şeyin haram olduğu düşüncesinin oraya çıkmasına neden olmuştur. Bu konuda da Diyanet gerekli açıklamaları yapmıştır.

Tütün Ürünü ve Sigara İçince Abdest Bozulur Mu?

Sigara tütün ürününden yapılmaktadır. Tütün ürünleri ise insanın hem sağlığına zararlı hem de ekonomik anlamda cebine külfettir. Sigaranın zararlı olduğu neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. Zararlı olduğunu bilmek ve hala bu tütün ürününü içmek, İslam dinince hoş karşılanmamaktadır. Dolayısıyla din çerçevesinden bakıldığında sigara içmenin, abdest için olumsuz bir yaptırım teşkil edip etmediği sorgulanmıştır. Sorgulamalar sonucu bu konu hakkında araştırmalar yapılmıştır. Böylece Diyanet bu konuya açıklık getirmiştir. Diyanete göre sigara içmenin abdeste bir zararı yoktur. Yani sigara içmek abdesti bozmamaktadır.