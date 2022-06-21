Sigara fiyatları 2022 haziran: Sigaraya zam geldi mi? 21 Haziran marka marka yeni sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam geldi mi? sorusu bugün de sabah saatlerinden itibaren arama geçmişlerindeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları güncel listeyi takip ederken yılbaşından bu yana gelen zamlar ardından yeni fiyatları kaçırmıyor. Bu noktada "JTI, BAT, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, en ucuz sigara hangisi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte son sigara zammı ardından güncel sigara fiyatları 2022 haziran…
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SON DAKİKA
Son sigara zammı ardından bugün yeni bir zam haberi gelmedi. Yılbaşından bu yana 8 TL'ye varan bir fiyat artışı gösteren sigara fiyatları marka marka güncel rakamlarla listelendi.
İşte 2022 haziran sigara fiyat listesi...
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Marlboro: 29,00 TL