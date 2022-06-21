Sigara fiyatları 2022 haziran: Sigaraya zam geldi mi? 21 Haziran marka marka yeni sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam geldi mi? sorusu bugün de sabah saatlerinden itibaren arama geçmişlerindeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları güncel listeyi takip ederken yılbaşından bu yana gelen zamlar ardından yeni fiyatları kaçırmıyor. Bu noktada "JTI, BAT, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, en ucuz sigara hangisi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte son sigara zammı ardından güncel sigara fiyatları 2022 haziran…