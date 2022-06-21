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Giriş Tarihi: 21.6.2022 07:46

Sigara fiyatları 2022 haziran: Sigaraya zam geldi mi? 21 Haziran marka marka yeni sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatları 2022 haziran: Sigaraya zam geldi mi? 21 Haziran marka marka yeni sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatları 2022 haziran listesi ay sonuna kadar arama geçmişlerinde olacak. Tütün ürünü kullanıcıları bu noktada her gün “sigaraya zam geldi mi?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana gelen 8 TL’lik sigara zammı ardından Özel Tüketim Vergisi ÖTV zammının paket fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu olmuştu. Güncel sigara fiyatları ile BAT, JTI, Philip Morris markalarında en ucuz sigara hangisi? İşte 21 Haziran 2022 sigara fiyatları listesi…

Sigaraya zam geldi mi? sorusu bugün de sabah saatlerinden itibaren arama geçmişlerindeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları güncel listeyi takip ederken yılbaşından bu yana gelen zamlar ardından yeni fiyatları kaçırmıyor. Bu noktada "JTI, BAT, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, en ucuz sigara hangisi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte son sigara zammı ardından güncel sigara fiyatları 2022 haziran…

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SON DAKİKA

Son sigara zammı ardından bugün yeni bir zam haberi gelmedi. Yılbaşından bu yana 8 TL'ye varan bir fiyat artışı gösteren sigara fiyatları marka marka güncel rakamlarla listelendi.

İşte 2022 haziran sigara fiyat listesi...

SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN GÜNCEL LİSTE

Bianca - 27,00 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

LD: 25,5 TL

Winston Slender: 26 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Parliament: 29,50 TL

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Sigara fiyatları 2022 haziran: Sigaraya zam geldi mi? 21 Haziran marka marka yeni sigara fiyatları listesi
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