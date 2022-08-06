Sigara fiyatları 6 Ağustos 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi sorusunu tüketiciler her gün aratılıyor. En son 2 Temmuz tarihinde JTİ, BTİ ve Philip Morris markalarına 2 TL'lik zam gelmişti. Bunun yanında, sigara ÖTV tutarında artışa gidildi. Bu sebepler sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna vatandaşlar cevap arıyor. 6 Ağustos 2022 sigaraya zam gelmedi. Sigara fiyatları aynı şekilde bir süredir duruyor. İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel iste!
SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.
6 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları şöyle:
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
Lark: 28,00
Chesterfield: 27,50 TL
Winston: 29 TL
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
Kent Slims: 29 TL