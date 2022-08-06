Sigara fiyatları 6 Ağustos 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi sorusunu tüketiciler her gün aratılıyor. En son 2 Temmuz tarihinde JTİ, BTİ ve Philip Morris markalarına 2 TL'lik zam gelmişti. Bunun yanında, sigara ÖTV tutarında artışa gidildi. Bu sebepler sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna vatandaşlar cevap arıyor. 6 Ağustos 2022 sigaraya zam gelmedi. Sigara fiyatları aynı şekilde bir süredir duruyor. İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel iste!