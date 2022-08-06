Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları 6 Ağustos 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 6.8.2022 09:34

Sigara fiyatları 6 Ağustos 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları hakkında tüketiciler sürekli olarak yeni bilgiler arıyor. Yılbaşından beri 8 TL zam gelmesinden ötürü sigaraya zam mı geldi, sigara zammı var mı soruları sürekli aratılıyor. Sigara fiyatları 2022 ÖTV zammı da bulunuyor. Daha sonra, 2 Temmuz sigara zammı ile birlikte JTİ, BTİ ve Philip Morris ürünlerinin fiyatlarında güncellemeye gidildi. Bu sebepler sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz sigara ne kadar soruları, tütün tüketicileri tarafından soruluyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte sigara fiyatları 6 Ağustos güncel listesi!

Sigara fiyatları 6 Ağustos 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi sorusunu tüketiciler her gün aratılıyor. En son 2 Temmuz tarihinde JTİ, BTİ ve Philip Morris markalarına 2 TL'lik zam gelmişti. Bunun yanında, sigara ÖTV tutarında artışa gidildi. Bu sebepler sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna vatandaşlar cevap arıyor. 6 Ağustos 2022 sigaraya zam gelmedi. Sigara fiyatları aynı şekilde bir süredir duruyor. İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel iste!

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.

6 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları şöyle:

GÜNCEL MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Kent Slims: 29 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara fiyatları 6 Ağustos 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA