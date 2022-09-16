Sigara fiyatları güncel liste 16 Eylül 2022: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları! Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?

Son olarak Temmuz ayında sigara fiyatları üzerinde 2 TL'lik zam yapıldığı kaydedilmişti. Son fiyat listesi ise Philip Morris, BAT ve JTİ grubu gibi markalar tarafından duyurulmuştu. Özellikle tütün ürünü kullanıcıları son dönemde yeni bir zam olup olmayacağı konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 16 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, gelecek mi, ne kadar, kaç TL? İşte Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Camel, Winston marka marka sigara fiyatları.