Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları güncel liste 16 Eylül 2022: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları! Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.9.2022 14:53 Son Güncelleme: 16.9.2022 15:29

Sigara fiyatları güncel liste 16 Eylül 2022: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları! Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları son durum ve gelişmeleri binlerce kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. "16 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, gelecek mi, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Yılbaşından bu yana tütün ürünlerinde 8 TL tutarında bir artış yaşanmıştı. Ancak ilerleyen günlerde yeni bir artışın söz konusu olup olmadığı da merak ediliyor. İşte güncel sigara fiyatları son durum ve gelişmeler...

Sigara fiyatları güncel liste 16 Eylül 2022: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları! Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?

Son olarak Temmuz ayında sigara fiyatları üzerinde 2 TL'lik zam yapıldığı kaydedilmişti. Son fiyat listesi ise Philip Morris, BAT ve JTİ grubu gibi markalar tarafından duyurulmuştu. Özellikle tütün ürünü kullanıcıları son dönemde yeni bir zam olup olmayacağı konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 16 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, gelecek mi, ne kadar, kaç TL? İşte Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Camel, Winston marka marka sigara fiyatları.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İşte 16 Eylül 2022 Cuma güncel sigara fiyatları listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 16 EYLÜL 2022

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara fiyatları güncel liste 16 Eylül 2022: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları! Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA