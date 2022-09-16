Sigara fiyatları güncel liste 16 Eylül 2022: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları! Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?

Son olarak Temmuz ayında sigara fiyatları üzerinde 2 TL'lik zam yapıldığı kaydedilmişti. Son fiyat listesi ise Philip Morris, BAT ve JTİ grubu gibi markalar tarafından duyurulmuştu. Özellikle tütün ürünü kullanıcıları son dönemde yeni bir zam olup olmayacağı konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 16 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, gelecek mi, ne kadar, kaç TL? İşte Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Camel, Winston marka marka sigara fiyatları.
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
İşte 16 Eylül 2022 Cuma güncel sigara fiyatları listesi...