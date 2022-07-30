SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 30 TEMMUZ: En son sigara zammı ile birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları güncel liste her gün vatandaşlar tarafından sürekli olarak sorgulanıyor. Özellikle en son sigara zammı 2 Temmuzda gelmesinden bu yana tüketiciler sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu gibi soruları sıklıkla yöneltmeye devam ediyor. 30 Temmuz sigara fiyatlarına baktığımızda sigara fiyatlarında bir değişiklik görülmüyor. Marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında değişiklik yok. İşte 30 Temmuz sigara fiyatları güncel listesi!