SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 30 TEMMUZ: En son sigara zammı ile birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları güncel liste her gün vatandaşlar tarafından sürekli olarak sorgulanıyor. Özellikle en son sigara zammı 2 Temmuzda gelmesinden bu yana tüketiciler sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu gibi soruları sıklıkla yöneltmeye devam ediyor. 30 Temmuz sigara fiyatlarına baktığımızda sigara fiyatlarında bir değişiklik görülmüyor. Marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında değişiklik yok. İşte 30 Temmuz sigara fiyatları güncel listesi!
SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.
30 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları şöyle:
Chesterfield: 27,50 TL
Winston: 29 TL
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
Kent Slims: 29 TL