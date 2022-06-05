Haberler Yaşam Haberleri SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DURUM: 5 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 5.6.2022 08:50

SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DURUM: 5 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?

SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DURUM: 5 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz 27 Mayıs tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı arttırılmıştı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada ise 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Bu durum sonrasında gözler marka marka güncel ve yeni sigara fiyatları zammına çevrildi. Henüz Ötv artışı fiyatlara yansımadı. Peki, 5 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, Philip Morris, JTİ grupları sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...

Ülke gündeminde dikkat çeken bir konu da sigara fiyatları zammına çevrildi. Son olarak ÖTV zammı ile gerek alkollü içeceklerde gerekse sigarada yeni zam beklentisi orta çıkmıştı. Henüz ÖTV artışı piyasadaki satış fiyatlarına yansımazken konuyla ilgili olarak "5 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, Philip Morris, JTİ grupları sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği gibi 2022 yılı içerisinde üç kez zamlanan tütün ürünleri toplamda 8 TL'lik bir artış yaşamıştı. Peki, 1 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, Philip Morris, JTİ grupları sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL? İşte son durum ve detaylar...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

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SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DURUM: 5 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
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