Ülke gündeminde dikkat çeken bir konu da sigara fiyatları zammına çevrildi. Son olarak ÖTV zammı ile gerek alkollü içeceklerde gerekse sigarada yeni zam beklentisi orta çıkmıştı. Henüz ÖTV artışı piyasadaki satış fiyatlarına yansımazken konuyla ilgili olarak "5 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, Philip Morris, JTİ grupları sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği gibi 2022 yılı içerisinde üç kez zamlanan tütün ürünleri toplamda 8 TL'lik bir artış yaşamıştı. Peki, 1 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, Philip Morris, JTİ grupları sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL? İşte son durum ve detaylar...