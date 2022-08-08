Sigara fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu? En son sigara zammı ile birlikte 8 Ağustos en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel liste

Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu sorusu sürekli olarak soruluyor. 2 Temmuzda gelen sigara zammı ile sigara fiyatları 2 TL'lik bir artışı yaşadı. Fiyat güncellemesi JTİ, BTİ ve Philip Morris marka sigaralara geldi. Yılbaşından beri 8 TL sigara zammı bulunuyor ve ÖTV tutarında da artışa gidildi. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos sigara fiyatları!
SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.
8 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları şöyle:
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
Lark: 28,00
Chesterfield: 27,50 TL
Winston: 29 TL
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
Kent Slims: 29 TL