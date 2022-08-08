Sigara fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu? En son sigara zammı ile birlikte 8 Ağustos en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel liste

Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu sorusu sürekli olarak soruluyor. 2 Temmuzda gelen sigara zammı ile sigara fiyatları 2 TL'lik bir artışı yaşadı. Fiyat güncellemesi JTİ, BTİ ve Philip Morris marka sigaralara geldi. Yılbaşından beri 8 TL sigara zammı bulunuyor ve ÖTV tutarında da artışa gidildi. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos sigara fiyatları!