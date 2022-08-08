Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu? En son sigara zammı ile birlikte 8 Ağustos en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel liste
Giriş Tarihi: 8.8.2022 09:02

Sigara fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu? En son sigara zammı ile birlikte 8 Ağustos en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel liste

Sigara fiyatları güncel liste, birçok tütün tüketicisi tarafından sıklıkla aratılıyor. Özellikle yılbaşından beri 8 TL’lik bir sigara zammı mevcut olmasıyla birlikte vatandaşlar her gün sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunu sorguluyor. 8 Ağustos 2022 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi ile hangi sigarayı alacaklarını kararlaştırıyorlar. Peki, sigara zammı var mı? İşte marka marka zamlı sigara fiyatları güncel liste!

Sigara fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu? En son sigara zammı ile birlikte 8 Ağustos en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel liste

Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu sorusu sürekli olarak soruluyor. 2 Temmuzda gelen sigara zammı ile sigara fiyatları 2 TL'lik bir artışı yaşadı. Fiyat güncellemesi JTİ, BTİ ve Philip Morris marka sigaralara geldi. Yılbaşından beri 8 TL sigara zammı bulunuyor ve ÖTV tutarında da artışa gidildi. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos sigara fiyatları!

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.

8 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları şöyle:

GÜNCEL MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Kent Slims: 29 TL

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Sigara fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu? En son sigara zammı ile birlikte 8 Ağustos en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel liste
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