Sigara kimlikle satılabilir

Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımının azaltılması için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Japonya'da sigara satışı sıkı yaş kontrolüne tabi. Sigara almak için kişilerin 20 yaş ve üzeri olduklarını kanıtlayan bir kimlik belgesi göstermeleri gerekiyor. Sigaralar ayrıca otomatlardan da satın alınabiliyor ancak bunlar alıcının yaşını doğrulamak için TASPO kartı adı verilen kimlik kartıyla oluyor. Türkiye'de de Japonya'daki gibi kimlikle sigara satılması yönünde planlamalar üzerinde duruluyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu, günlük tüketimin kişi başı 17 dala ulaştığını bildirdi. Türkiye'de kişi başı sağlık harcamasının 840 dolara eriştiğini söyleyen Birinci, "Sigara içen bir kişinin sağlık maliyeti 1028 dolara çıkıyor. Tütünde hane halkı harcaması yılda 15 milyar lirayı buluyor. Sigara sebepli yangın hasarı 4 milyar lira" dedi.

İÇEN AZALIYOR

Birinci, "Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerdeniz. Dünyada 108. sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor" diye konuştu.