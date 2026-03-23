Sigara vermedi canından oldu

Adana'da 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş'ı sigara vermediği için bıçaklayarak öldüren, 2 kardeşini ise yaralayan 5 şüpheli tutuklandı. 20 Mart'ta Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) sigara istedi. Kardeşlerin 'Sigara yok' diye yanıt vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle şüpheliler kardeşlere bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Erdoğan Ertaş, Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) kanlar içerisinde yere yığıldı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan Ertaş olay yerinde hayatını kaybederken 2 kardeş ise hastaneye kaldırıldı. Ertaş'ın cenazesi, otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.