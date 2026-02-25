Haberler Yaşam Haberleri Sigara vermedi diye bıçaklandı
Giriş Tarihi: 25.02.2026

Sigara vermedi diye bıçaklandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sigara vermedi diye bıçaklandı
  • ABONE OL
İZMİR'DE Menderes ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 19 Şubat akşamı camiden çıkıp eve doğru yürümeye başladı. Bu sırada 14 yaşındaki C.U., A.A.U.'nun önünü keserek sigara istedi. A.A.U.'nun 'Sigaram yok' demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.U., A.A.U.'yu yanındaki bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun, yaklaşık 3.5 saatlik operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli C.U., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara vermedi diye bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz