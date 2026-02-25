Sigara vermedi diye bıçaklandı

İZMİR
'DE Menderes ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 19 Şubat akşamı camiden çıkıp eve doğru yürümeye başladı. Bu sırada 14 yaşındaki C.U., A.A.U.'nun önünü keserek sigara istedi. A.A.U.'nun 'Sigaram yok' demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.U., A.A.U.'yu yanındaki bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun, yaklaşık 3.5 saatlik operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli C.U., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.