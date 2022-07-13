Sigara zammı ile güncel sigara fiyatları listesi 13 Temmuz: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika

Sigaraya zam mı geldi sorusunu vatandaşlar her gün uyandığında soruyor. Özellikle ÖTV zammının fiyatlara yansıyıp yansımadığı bir merak konusu. 4 Temmuzda gelen zamdan beri henüz fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Vatandaşlar yine de sabah kalktığında bir fiyatları kontrol etmek istiyor. İşte 13 temmuz güncel marka marka sigara fiyatları listesi!