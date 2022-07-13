Sigara zammı ile güncel sigara fiyatları listesi 13 Temmuz: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika

Sigaraya zam mı geldi sorusunu vatandaşlar her gün uyandığında soruyor. Özellikle ÖTV zammının fiyatlara yansıyıp yansımadığı bir merak konusu. 4 Temmuzda gelen zamdan beri henüz fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Vatandaşlar yine de sabah kalktığında bir fiyatları kontrol etmek istiyor. İşte 13 temmuz güncel marka marka sigara fiyatları listesi!
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
En son 4 Temmuzda sigaraya zam geldi. O günden beri sigara fiyatları aynı duruyor.
ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Kent Slims: 29 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
Lark: 28,00
Chesterfield: 27,50 TL
Winston: 29 TL
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL