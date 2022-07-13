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Giriş Tarihi: 13.7.2022 07:00

Sigara zammı ile güncel sigara fiyatları listesi 13 Temmuz: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika

Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. En son 4 Temmuz günü JTİ ve Philip Morris ürünlerine 2 TL civarında zam gelmişti. Ondan önceki gün ise BTİ markalarda fiyat artışı yaşanmıştı. Bununla birlikte yılbaşından beri 8 TL civarında bir fiyat artışı bulunmakta. ÖTV artışının fiyatlara yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. İşte en son sigara zammı ile güncel sigara fiyatları 13 Temmuz listesi

Sigara zammı ile güncel sigara fiyatları listesi 13 Temmuz: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika

Sigaraya zam mı geldi sorusunu vatandaşlar her gün uyandığında soruyor. Özellikle ÖTV zammının fiyatlara yansıyıp yansımadığı bir merak konusu. 4 Temmuzda gelen zamdan beri henüz fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Vatandaşlar yine de sabah kalktığında bir fiyatları kontrol etmek istiyor. İşte 13 temmuz güncel marka marka sigara fiyatları listesi!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

En son 4 Temmuzda sigaraya zam geldi. O günden beri sigara fiyatları aynı duruyor.

ÖTV ZAMMI SİGARAYA YANSIDI MI?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. ÖTV zammı sigara fiyatlarına henüz yansımadı.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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Sigara zammı ile güncel sigara fiyatları listesi 13 Temmuz: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika
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