Sigara zammı son durum güncel liste! BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 17 Temmuz 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Özellikle tütün üreticisi ve kullanıcısı en pahalı ve en ucuz sigarayı öğrenmek istiyor. Sosyal medyada yeni zam iddiaları dolaşırken Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı ise 27.50 lira olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü. Peki 17 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi, BAT, JTI, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları zamlı listesi
Sigaraya en son 4 Temmuz 2022 tarihinde zam geldi. Şu anlık diğer sigara markalarından herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;
Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. ÖTV zammı sigara fiyatlarına henüz yansımadı.
Lark: 28,00
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Winston: 29 TL
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Chesterfield: 27,50 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL