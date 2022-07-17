Sigara zammı son durum güncel liste! BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 17 Temmuz 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya en son 4 Temmuz 2022 tarihinde zam geldi. Şu anlık diğer sigara markalarından herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

ÖTV ZAMMI SİGARAYA YANSIDI MI?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. ÖTV zammı sigara fiyatlarına henüz yansımadı.