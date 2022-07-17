Haberler Yaşam Haberleri Sigara zammı son durum güncel liste! BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 17 Temmuz 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.7.2022 09:58 Son Güncelleme: 17.7.2022 09:58

Sigara zammı son durum güncel liste! BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 17 Temmuz 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün üreticileri sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesini araştırıyor. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M marka marka sigara fiyatları, ÖTV artışıyla 2 TL zamlanmıştı. Bilindiği üzere sene başından itibaren sigaralara 8 TL zam uygulaması yapıldı. Başta tütün ürünü kullanıcıları olmak üzere vatandaşlar yeni fiyat listesini kontrol ediyor. Peki 17 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi, BAT, JTI, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve yeni sigara fiyatları

Sigara zammı son durum güncel liste! BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 17 Temmuz 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Özellikle tütün üreticisi ve kullanıcısı en pahalı ve en ucuz sigarayı öğrenmek istiyor. Sosyal medyada yeni zam iddiaları dolaşırken Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı ise 27.50 lira olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü. Peki 17 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi, BAT, JTI, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları zamlı listesi

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya en son 4 Temmuz 2022 tarihinde zam geldi. Şu anlık diğer sigara markalarından herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

ÖTV ZAMMI SİGARAYA YANSIDI MI?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. ÖTV zammı sigara fiyatlarına henüz yansımadı.

MARKA MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Chesterfield: 27,50 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

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Sigara zammı son durum güncel liste! BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 17 Temmuz 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu?
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