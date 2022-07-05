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Giriş Tarihi: 5.7.2022 06:54 Son Güncelleme: 5.7.2022 06:54

Sigara fiyatları güncel liste 5 Temmuz 2022: Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL arttı?

Sigara fiyatları güncel liste 5 Temmuz 2022: Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL arttı?

Sigara zammı son dakika haberi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 2 Temmuz 2022 tarihinde JTİ grubu markalara gelen zamdan sonra, dün öğlen itibariyle BAT ve Philip Morris ürünlerine de 2 TL zam gelmiş durumda. Tütün ürünü kullanıcıları dahil birçok vatandaş, sigara zammı sonrası sigara fiyatları aramasını yapıyor. BAT, JTİ, Philip Morris ürünlerinde fiyat artışına gidildi. 5 Temmuz sigara fiyatları bu sebeple merak ediliyor. İşte bütün rakamlar!

4 Temmuz öğlen satlerinde BAT ve Philip Morris sigara markası grubuna 2 TL'lik fiyat artışına gidildi. Böylece güncel sigara fiyatları listesi değişmiş oldu. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları değişti. 2 Temmuzdan sonra tekrar sigara zammı gelmiş oldu. Vatandaşlar da sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunu bu sebeple yöneltiyor. İşte 5 Temmuz sigara fiyatları güncel listesi!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya 2 TL zam geldiğini belirtti. Böylece en düşük JTI sigara 27,5 olurken, en yükseği de 30 TL oldu.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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Sigara fiyatları güncel liste 5 Temmuz 2022: Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL arttı?
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