4 Temmuz öğlen satlerinde BAT ve Philip Morris sigara markası grubuna 2 TL'lik fiyat artışına gidildi. Böylece güncel sigara fiyatları listesi değişmiş oldu. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları değişti. 2 Temmuzdan sonra tekrar sigara zammı gelmiş oldu. Vatandaşlar da sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunu bu sebeple yöneltiyor. İşte 5 Temmuz sigara fiyatları güncel listesi!