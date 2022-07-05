4 Temmuz öğlen satlerinde BAT ve Philip Morris sigara markası grubuna 2 TL'lik fiyat artışına gidildi. Böylece güncel sigara fiyatları listesi değişmiş oldu. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları değişti. 2 Temmuzdan sonra tekrar sigara zammı gelmiş oldu. Vatandaşlar da sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunu bu sebeple yöneltiyor. İşte 5 Temmuz sigara fiyatları güncel listesi!
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya 2 TL zam geldiğini belirtti. Böylece en düşük JTI sigara 27,5 olurken, en yükseği de 30 TL oldu.
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
Lark: 28,00
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Winston: 29 TL
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL