Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi sorusu sürekli sorulmaktadır. En son yapılan ÖTV artışı sonrası sigara fiyatları daha da aratılıyor. BAT, Philip Morris ve JTI marka tütün ürünü fiyatlarında artışa henüz gidilmedi. Vatandaşlar da sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, sigaraya zam geldi mi sorusunu yöneltiyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Marlboro: 29,00 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
LD: 25,5 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston Slender: 26 TL