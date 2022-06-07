Haberler Yaşam Haberleri Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları
Giriş Tarihi: 7.6.2022 06:17 Son Güncelleme: 7.6.2022 06:58

Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarında ÖTV artışı sonrası vatandaşlar sürekli sigara fiyatlarını arattı. Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV’nin artırılması sonucu normal fiyatlarda bir değişiklik olacak mı sorusunu da akla getirdi. Sigarada ise 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Bunun sonucunda güncel sigara fiyatlarına gözler çevrildi. ÖTV artışı, şu an yansımamış durumda. Peki, 7 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Sigaraya zam geldi mi sorusu sürekli sorulmaktadır. En son yapılan ÖTV artışı sonrası sigara fiyatları daha da aratılıyor. BAT, Philip Morris ve JTI marka tütün ürünü fiyatlarında artışa henüz gidilmedi. Vatandaşlar da sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, sigaraya zam geldi mi sorusunu yöneltiyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

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Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları
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