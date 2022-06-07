Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi sorusu sürekli sorulmaktadır. En son yapılan ÖTV artışı sonrası sigara fiyatları daha da aratılıyor. BAT, Philip Morris ve JTI marka tütün ürünü fiyatlarında artışa henüz gidilmedi. Vatandaşlar da sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, sigaraya zam geldi mi sorusunu yöneltiyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar…