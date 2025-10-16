SİGARAYA ZAM GELDİ! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL?

Ekim ayı itibarıyla sigara fiyatlarında yeni bir artış dalgası yaşanıyor. Firmaların yaptığı güncellemelerin ardından raflardaki fiyatlar değişti ve en çok hangi markalara zam geldiği merak konusu oldu. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, en pahalı ve en ucuz sigara markaları şu anda kaç TL? İşte, detaylar...

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.