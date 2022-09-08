Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları güncel liste: 8 Eylül 2022 Yeniden sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.9.2022 18:38 Son Güncelleme: 8.9.2022 18:46

Sigara fiyatları güncel liste: 8 Eylül 2022 Yeniden sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün kullanıcıları sigara fiyatları ile ilgili güncel listeyi merak ediyor. Sosyal medyada dolaşan çeşitli iddialar sonrası ‘’ Sigaraya zam mı geldi, güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Hatırlanacağı üzere Mayıs ayında sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0,71 TL'den 0,79 TL'ye çıkmış, son zamlarla en düşük sigaranın fiyatı 27,50 TL olmuştu. Peki 8 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi? Marlboro, Tekel, Kent, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları güncel liste: 8 Eylül 2022 Yeniden sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi, 8 Eylül 2022 Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna gelen son zam iddiaları sonrası yanıt aranıyor. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarıyla merak ediliyor. Yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. İşte konuya dair bilgiler…

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 8 EYLÜL 2022

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

En son güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Parliament: 31,50 TL

Camel Slender: 27,50

Winston: 29 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

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Sigara fiyatları güncel liste: 8 Eylül 2022 Yeniden sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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