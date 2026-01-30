Sigarayı bıraktılar hayata merhaba dediler

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayata Yeniden Merhaba Projesi" kapsamında 340 polis sigarayı bıraktı. Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 2026'nın kamu yatırımları açısından bereketli olmasını temenni ettiğini söyledi. Kentte, 2026 için kamu kurum ve kuruluşlarına ait 803 yatırım projesinin mevcut olduğunu bildiren Çiftçi, "Bunların toplam proje tutarı yaklaşık 123 milyar 500 milyon. 2025 harcama oranlarında nakdi gerçekleşmenin yüzde 85 oranına tekabül ettiğini görüyoruz. İlimizde 803 kamu yatırım projesinin 360'ı tamamlanmış, 328'i devam ediyor, 86'sı ihale aşamasına gelmiş, 26'sına henüz başlanmamış ve 3'ü de tasfiye aşamasındadır" diye konuştu. Çiftçi, "Hayata Yeniden Merhaba Projesi"yle ilgili de "İl Emniyet Müdürlüğümüzün sigara bırakmayla ilgili güzel bir çalışması var. Bu çalışmayı ilimiz genelinde bütün kamu ve kuruluşlarına yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" dedi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, projeyle ilgili yaptığı sunumda, Vali Çiftçi'nin talimatıyla yürüttükleri projelerden birisinin "Hayata Yeniden Merhaba Projesi" olduğunu belirtti.