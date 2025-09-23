Sığındıkları balkon sonları oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Acaroğlu ailesinin kiralık olarak oturduğu 3'üncü kattaki evde, önceki gece koltuğun üzerinden geçen televizyon kablosundaki elektrik kaçağı koltuğu tutuşturunca yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, ev sahibi Kifayet Acaroğlu, torunları Alin Çorapçı (4) ve Lina Koç'u (6) da alarak aşağıya indi. Evde bulunan Alzheimer hastası annesi Berguzer Kaplan (81), eşinin halası Müyesser Ar (88) ile diğer torunu Hasan Emir Efe Çorapçı (2) kaçamayınca, balkona sığındı. İki kadın ve bir çocuk çaresizce kurtarılmayı beklerken, alevler üst katı da sardı. Yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kifayet Acaroğlu alevler nedeniyle tekrar eve giremedi. Oturma odası ve balkonun tamamen yandığı, diğer bölümlerin ise zarar gördüğü evde Berguzer Kaplan, Müyesser Ar ve Hasan Emir Efe Çorapçı'nın yanmış cesetlerini bulundu. Yangın kurbanları, otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

SAÇLARI TUTUŞTU

Berguzer Kaplan'ın oğlu Mikail Kaplan, "Tavanlar strafor olduğu için, annemin üzerine damlayan plastikler saçlarını tutuşturmuş. Kardeşim o esnada mutfaktaymış. Havluyu ıslatıp yangına müdahale etmek için yanlarına gitmiş. Annem balkona çıkıp yardım beklemiş. Fakat kurtulamamış" dedi. Yangında yüzü, eli ve ayaklarından yanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen evin sahibi Kifayet Acaroğlu ise, "Çocukların babaları yok. Anneleri cezaevinde. Biz canımızla uğraşırken hırsızlar evi talan etmiş. Her şeyimizi almışlar" diye konuştu. Kifayet Acaroğlu'nun kızı M.Ç.'nin "uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevinde olduğu için 3 torununa kendisinin baktığı belirtildi. Hatay'da yaşayan Müyesser Ar'ın ise 6 Şubat depremlerinde evi yıkıldığı için dönüşümlü olarak yakınlarında kaldığı kaydedildi.

ALZHEIMER KADIN ÇOCUĞU VEREMEDİ

YANGININ çıktığı Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer, "Bir kardeşimiz balkona kadar çıkarak teyzeden küçük çocuğu vermesini istedi. Fakat teyze Alzheimer hastası olduğu için anlamadı ve çocuğu veremedi" dedi.