‘Sihirbazlar Kralı’ hayatını kaybetti

Kayseri'de sahne adı "Dr. Şankadra" olan ünlü illüzyonist Ziya Göral, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca sahnelediği gösterilerle Türkiye'de tanınan Ziya Göral, illüzyon sanatını geniş kitlelere sevdiren isimlerin başında geliyordu. Kendine has tarzı, sahne hakimiyeti ve izleyicilerle kurduğu güçlü bağ sayesinde hafızalarda yer eden usta illüzyonistin cenazesi, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri'nin 'Ziya Ağabeyi', sanatla geçen bir ömrün ardından Türk illüzyon dünyasında önemli bir iz bıraktı.