’Sihirli Flüt’ Şefika Kutluer İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde konser veriyor

Sihirli Flüt Şefika Kutluer konserde klasik müziğin çok sevilen eserlerine yer verecek ve kendisi için yapılmış bestelerle birlikte annesi için bestelediği "Melek Annem'e Ağıt" isimli eseri de seslendirecektir.

Arif Melikov, Turgay Erdener, Jose Elizondo, Rene Giessen, Stephane Blet ve Çetin Işıközlü Kutluer için özel besteler yaptılar. Ayrıca; Ian Anderson Kutluer için "Şefika's Tango" adlı bir eser besteledi. Kutluer Jethro Tull ile "Şefika's Tango" eserini de seslendirdiği konserler yaptı. Ian Anderson birlkte yaptıkları konser turnesinde; "Fantastik bir flüt tekniğine ve benim hiçbir zaman ulaşmayı düşünemeyeceğim bir kabiliyete sahip bayan flütçü Şefika Kutluer'in Tango CD'sinden çok etkilendim ve Şefika'ya adanmış "Şefika's Tango"yu besteledim." demektedir.

ULUSLARARASI ÖDÜLLER- BAŞARILAR- 5 KITADA KONSERLER:

Rusya'da "En İyi Klasik Müzik Yorumcusu" ödülüne değer görüldü ve "Bravo Altın Ödülü"nü aldı. Törende Şefika Kutluer Bolshoi Theatre Symphony Orchestra eşliğinde bir de konser verdi.

ALTIN BRAVO ÖDÜLÜ ŞEREFİNE KONSERLER.

Şefika Kutluer Rusya'dan aldığı "En iyi Klasik Müzik Yorumcusu" "Altın Bravo " ödülü şerefine Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ve tekrar davet edildiği Moskova'da konserler verdi.

SİHİRLİ FLÜT ŞEFİKA KUTLUER ÖDÜL'DEN ÖDÜL'E KONSER'DEN KONSER'E KOŞUYOR

Kutluer Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü ilk alan sanatçıdır. New York Times eleştirmenlerinin yazdığı başlık ile "Sihirli Flüt" olarak tanınan Kutluer'e, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

Şefika Kutluer Kültür ve Turizm Bakanlığı Flüt Solisti olarak görev yapmaktadır.

İtalya Cumhurbaşkanı'ndan "İtalyan Devlet Altın Nişanı",

Avusturya Cumhurbaşkanı'ndan "Avusturya Altın Devlet Liyakat Nişanı",

"Kazakistan Devlet Kültür Nişanı" ve

Slovak Devlet Altın Madalya'sını aldı.

"Hungarian Foundation for Performing Arts" tarafından verilen 2000 "Inter-Lyra" ödülünü kazandı.

2012 yılında "Unicef'in "İyi Niyet Elçisi" seçildi.

Şefika Kutluer'e, Dünya Kitle İletişim Vakfı tarafından 35.Ankara Film Festivali çerçevesinde "Ödül" takdim edildi.

Dünya Kitle İletişim Vakfı; bu ödülün, müzik evreninde "Sihirli Flüt" olarak tanınan "Devlet Flüt Solisti" Şefika Kutluer'e verilmesinin gerekçesini, "Flüt ile çok yönlü bir anlatım dili geliştirmesi, sadece müzikle sınırlı kalmayıp, sanata yönelik bakış açısıyla da bir ilham kaynağı haline gelmesi, kendi adına düzenlediği müzik festivalini uluslararası bir sanat etkinliği haline getirmesi ve müziğiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinmesi" şeklinde açıkladı.

5 kıtada sayısız ülkede konserler vererek ülkemize temsil etmekte olan Kutluer Unicef'in İyi Niyet Elçisi olarak dünya çocukları için faaliyetlerde bulunmakta ve uzun yıllardır her vesile ile düzenlemekte olduğu festival ( www.sefikakutluerfest.com ) çerçevesinde de yardım konserleri yapmaktadır.

"Sahne Sanatlarında İz Bırakan Cumhuriyet Kadını" ödülünü alan Kutluer'in Viyana'da Avusturyalı müzisyenler eşliğinde verdiği konserin geliri Türkiye'deki depremzedeler yararına kullanıldı.

Birçok uluslar arası ödülü bulunan Şefika Kutluer, Viyana'da Uluslararası Flüt Yarışması'nda dünya birincisi olmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'ya değer katanlar ödülüne layık görüldü. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından verilen "Stratejik Vizyon Sahibi Sanatçı Ödülü"nü aldı.

ULUSLARARASI ŞEFİKA KUTLUER FESTİVALİ 16 YILDIR KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

New York Times eleştirmenlerinin attığı başlık olan "Sihirli Flüt" unvanı ile anılan, dünyaca ünlü flüt sanatçımız, Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer tarafından düzenlenen "Doğu Batı ile Buluşuyor" temalı festival 16 yıldır sanatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

16 yıldır, Pandemi yılları dahil, hiç ara vermeden devam eden, kurumsallaşan ve sanatseverlerin ilgi ile izlediği Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde; festivali hem düzenleyen hem de bazı konserlerin solisti olan Şefika Kutluer yıllardır uluslararası alanda kurduğu ilişkileri kullanarak birçok ülkeden sanatçıları, orkestra ve şefleri ülkemize getirmekte….

2010 yılında Ankara'da başlayan sonraki yıllarda Anadolu'nun farklı kentlerine de açılan festivalimizde bugüne kadar; Almanya, Rusya, Çin, Meksika, Güney Kore, Yunanistan, Avusturya, ABD, Portekiz, Lüksemburg, Hakasya, Slovenya, Sırbistan, Çekya, Kosova, Kazakistan, İsviçre, Karadağ, İsrail, Polonya, Litvanya, İngiltere, Fransa, Arnavutluk, Azerbaycan ve İspanya'dan çok renkli performanslar, sergiler ve sunumlar yer aldı.

Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, etkinlik sektörünün Oscar'ı kabul edilen "Ace of MICE Awards 2020"de "En İyi Festival" kategorisinde 1. seçildi.

Kutluer 5 Kıtada sayısız ülkede; ABD'de Carnegie Hall, Kennedy Center, Lincoln Center, Rusya'da Bolshoi Theater, Tchaikovsky Hall, St. Petersburg Phil.Hall, Japonya Suntory Hall, Prag Rudolfinum gibi daha birçok meşhur konser salonlarında ve uluslararası müzik festivallerinde konserler vererek çok başarılı eleştiriler aldı.

Radyo-televizyon programlarına katıldı ve "Master Class"lar yaptı.

Ayrıca; Şefika Kutluer TRT Radyo 3 Klasik Müzik kanalında "Duyguların Müziği" isimli bir program hazırlayıp sunmaktadır.

2018'de İsrail Devleti tarafından "Toplumu Pozitif Etkileyen ve Fark Yaratan Kadın Liderler Uluslararası Konferansı"na Türkiye'yi temsilen davet edildi. Mashav organizasyonunda 45 ülkeden üst düzey kadın liderlerle (devlet başkanı, bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı üyeleri) birlikte konuşmalar yaptı ve ayrıca bir de konser verdi.

Birleşmiş Milletlerin 60. Yılı dolayısı ile Cenevre'de Birleşmiş Milletler Salonunda, İspanya sarayında Kral ve Kraliçe'nin huzurunda ve Japonya'da Prens Mikasa'nın huzurunda konserler verdi.

1995 yılında, Çin'de düzenlenen 4. Uluslararası Kadın Konferansı'na Türkiye'yi temsilen katılıp bir konser verdi.

Kutluer 2019'da Çin'de düzenlenen " Asya Medeniyetler Kongresi"nin açılış galasında 40 ayrı Asya ülkesinin sanatçılarının oluşturduğu Asya Senfoni Orkestrasında Türkiye'yi temsilen yer aldı ve Çin devlet Başkanı Şi Cinping ve 80 bin kişilik seyirciye konser verdi. Ardından Çin'de bir konser turnesine çıktı.

Claude Bolling ile Jean Pierre Rampal'in anısına konserler verdi.

Berlin Filarmoni Orkestrası ile 2, İngiliz Royal Filarmoni Orkestrası ile bir CD kaydı ve konserler yaptı. Kutluer'in bütün CD'leri "Gallo Altın CD ödülü" alarak Gallo International firması tarafından "Altın CD Koleksiyonu" etiketi ile yayımlanmaktadır. Ayrıca; Sony Classical tarafından çıkarılan "Carmen Fantasy" adlı albümü "Sony Masterworks" "Altın CD" ödülüne layık görülmüştür.

Kutluer'in "Bach Sonatas" CD'si "American Record Guide" kritikleri tarafından yılın en iyi CD'leri arasında gösterildi.

Sanatçının dünya piyasasında bulunan 17 kompakt diski dünya çapında aranan CD'ler arasındadır ve çok parlak eleştiriler almaktadır.

Şefika Kutluer'in en son kaydettiği, annesine adadığı ve annesi için yaptığı bestesini de içeren Solo CD'si dünya çapında dağıtıldıktan sonra Türkiye'de de müzik marketlerdeki yerini almıştır.

Şefika Kutluer Gallo Int'l Management artistidir.

