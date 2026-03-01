Siirt balı Paris’ten kalite ödülü aldı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris Uluslararası Bal Yarışması'nda "Siirt Cahter Balı", kalite, lezzet ve aroma kriterleri doğrultusunda jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en üst kalite derecesi olan "Platinum Quality" ödülüne layık görüldü. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, ödül kazanan Cahter Gıda Tarım Arıcılık firmasının sahibi Recep Ertaş'ı makamında kabul etti. Vali Kızılkaya, 2025 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Siirt'in 3 bin 175 ton bal üretimiyle Türkiye genelinde 5'inci sıraya yükseldiğini, sepet karakovan varlığı bakımından Türkiye 2'ncisi ve 258 bin 750 arılı kovan sayısıyla ülkede 9'uncu sırada olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, "İl genelinde arıcılık faaliyetleri her geçen yıl daha da gelişiyor. Siirtli üreticilerin uluslararası alanda elde ettiği başarı, kentin tarımsal üretimine ve markalaşmasına önemli katkı sunuyor. Arıcılığın daha da gelişmesi için verilen destekler artarak devam edecektir" dedi.

