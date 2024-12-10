Siirt Batman Arası Kaç Km? Batman Siirt Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ülkemizin petrol çıkarılan Raman Dağı'na ev sahipliği yaptığı için ekonomik açıdan gelişen Batman, Hasankeyf gibi önemli bir mirası barındırır. Botan Vadisi Milli Parkı başta olmak üzere pek çok doğal güzelliği bulunan, tarihi cami ve türbeleri ile tarihi önemi de olan Siirt ise görülmeye değer bir şehirdir. Bu iki şehir arasında yapılacak seyahatler için Siirt Batman arası kaç km ve Batman Siirt arası kaç kilometre ve kaç saat sürer soruları önemlidir.

Siirt İle Batman Arası Kaç Kilometredir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesini gezmek isteyenlerin mutlaka görmesi gereken iki şehir olan Siirt ile Batman'dır. Mezopotamya'nın kuzeydoğu ucunda yer alan Siirt tarihî eserleri, doğal güzellikleri ve yerel lezzetleriyle öne çıkan bir şehirdir. Diğer taraftan Batman ise Hasankeyf gibi dünyaca ünlü bir mirasa ev sahipliği yapar. Bu iki kent arasındaki mesafe kara yolu ile yaklaşık olarak 90 kilometredir. Güneydoğu Anadolu'nun etkileyici manzaraları eşliğinde yapılacak bu yolculuk hem doğayla baş başa kalınmasını hem de iki şehrin tarihi ve kültürel miraslarını deneyimlemeyi sağlar.

Batman Siirt Arası Kaç Saat Sürer?

Batman ve Siirt birbirine yakın illerdir. İki şehir arasında yapılacak kara yolculukları 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında tamamlanmaktadır. Trafik yoğunluğu genellikle her mevsim aynıdır ama mevsim şartları bu yolculuğun süresini biraz uzatabilir. Zira çok sıcak ve kurak geçen yazların tersine kış bölgede sert ve soğuk biçimde kendini gösterir. Ama Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi gibi yolların karla kaplandığı da pek görülmez. Dolayısıyla Batman ve Siirt kentleri arasında gerçekleştirilecek seyahat kısa ve keyifli olacaktır. Aynı zamanda yol boyunca mola verilebilecek küçük köyler ve manzaralı noktalarda Güneydoğu Anadolu'nun misafirperverliğini hissetmek de mümkündür.

Siirt ile Batman Yol Güzergahları Nelerdir?

Siirt'ten Batman'a ya da tersi istikamete Batman'dan Siirt'e giderken kullanılacak kara yolu D370 karayoludur. Bu yol Batman'dan başlayarak Beşiri, İkiköprü, Kurtalan, Veysel Karani ilçelerinden geçerek Siirt'e ulaşmayı sağlar. Bu rota hem kısa hem de konforlu bir yolculuk sunduğundan en çok tercih edilendir. Alternatif olarak Siirt ve Batman arasında doğa tutkunları için daha çekici olabilecek tali yollar bulunur. Yolu uzatacak olan bu yollarda Mezopotamya ovasının nefes kesici manzaralarıyla karşılaşmak mümkündür.