Siirt Emniyetinden asayiş operasyonu: 17 tutuklama

Yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 3 kilogram 645 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 19 bin 500 lira suç geliri olduğu değerlendirilen para ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranması bulunan 45 kişi yakalanırken, bunlardan 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Asayiş uygulamalarında 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 13 obje ele geçirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadelesinin, vatandaşların huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.