Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan dorsesiz tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt–Batman karayolunda yoldan çıkan tır kaza yaptı: 1 yaralı

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.