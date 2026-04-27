Haberler Yaşam Haberleri Siirt–Batman karayolunda yoldan çıkan tır kaza yaptı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 27.04.2026 20:12 Son Güncelleme: 27.04.2026 20:13

Siirt-Batman karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada tır şoförü hafif yaralandı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan dorsesiz tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

