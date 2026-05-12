Siirt’te altın cinayeti! Gülhan’ın katili komşusu çıkmıştı: O caninin cezası belli oldu!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Tutuklu sanıklar Şükrü ve Fatma Kaya çifti hakkında hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; tutuklu sanıklar Şükrü ve eşi Fatma Kaya hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Fatma Kaya hakkında ayrıca 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.